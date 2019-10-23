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Эксперты обнародовали список городов, где заметно снизилось число ДТП 

РИА «ФедералПресс» + ещё 2 2 часа назад
Названы города, где заметно снизилось число ДТП
Фото: РИА Новости
Специалисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) сообщают о снижении количества аварий в 22 из 38 городов России в 2018 году по сравнению с 2016 годом. Мониторинг проводился на основе данных Дорожной инспекции ОНФ, а также данных ГИБДД.
На первом месте находится Ростов-на-Дону. Там число ДТП уменьшилось на 23 процента. На втором и третьем месте расположились Пермь и Калининград — 22 и 21 процент соответственно.
Также эксперты зафиксировали существенное снижение количества ДТП в Набережных Челнах, Саратове и Липецке. Уменьшилось число аварий и в Красноясрке, а также Барнауле.
Однако в десяти городах России ситуация за несколько лет в некоторых городах сильно ухудшилась, говорят эксперты. В Чебоксарах число жертв в ДТП увеличилось на 64 процента, передает Nation News.
Ранее премьер-министра Дмитрия Медведева попросили снизить разрешенную скорость движения автомобилей в городах до 50 километров в час. В европейских городах, где действует такое ограничение, число погибших людей в авариях гораздо меньше, чем в России.
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Автоновости , Дмитрий Медведев , ГИБДД
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