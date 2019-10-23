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Ford представил обновленный внедорожник Troller T4 

Car.ru 49 минут назад
Ford представил обновленный внедорожник Troller T4
Фото: car.ru
Компания Ford продолжает модернизировать свой внедорожник Troller T4. В этот раз автопроизводитель обновил его на 2020 год.
Новинка обзавелась темно-серой радиаторной решеткой, бамперами, элементами отделки крыльев, корпусами зеркал, крышей, спойлером и крышкой багажника. За счет нового оттенка подсветки получается поразительный контраст с 6-ю доступными цветами кузова: красный, белый, серебристый металлик, перламутровый зеленый и серый. Также автомобиль укомплектовали черными колесными дисками на 17 дюймов.
Помимо этого машину оснастили 2-зонным кондиционером, информационно-развлекательным комплексом JBL Harman Smart CarDrive с дисплеем на 6,75 дюйма и Android Auto и Apple CarPlay, а также электрическими стеклоподъемниками, зеркалами заднего вида, бортовым компьютером, сигнализацией, раздельными задними креслами и водонепроницаемым салоном.
Troller T4 собирается на трубчатом металлическом каркасе, имеющем композитный кузов из стекловолокна. Внедорожник получил турбодизель Duratorq на 3,2 литра производительностью 200 лошадиных сил и 470 Нм крутящего момента. Вместе с мотором работает 6-скоростная МКПП.
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Автоновости , Apple , Ford
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