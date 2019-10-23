Lexus в Токио: четыре мотора и экран на потолке

Четыре мотора и экран на потолке: раскрыт клиновидный концепт Lexus

В рамках Токийского автосалона состоялась премьера концепта Lexus LF-30 Electrified. Пятиметровый беспилотный электрокар необычной формы получил двери типа «крылья чайки» и 544-сильную установку, состоящую из четырех электромоторов. На одном заряде он способен проехать до 500 километров.

В длину футуристичный автомобиль достигает 5090 миллиметров, имеет посадочную формулу 2+2 и всего две двери, открывающиеся вверх. За движение отвечают четыре мотор-колеса, суммарная отдача которых составляет 544 лошадиные силы. Такая схема позволяет электромобилю быть переднеприводным, заднеприводным либо полноприводным, в зависимости от заданных настроек.

Динамика известна: от нуля до 100 километров в час электромобиль разгоняется за 3,8 секунды, а максимальная скорость составляет 200 километров в час.

Салон оформлен столь же необычно, как и экстерьер. Концепт оснащен панорамной крышей, которая превращается в сенсорный экран: пассажиры второго ряда могут вывести на потолок, например, карту. Экраны имеются также перед водителем и перед передним пассажиром, а управления функциями автомобиля осуществляется в том числе голосом и жестами.

В отделке салона используются самые разнообразные материалы — это волокна из переработанного металла и обугленный кедр, обработанный особым методом.

Lexus LF-30 Electrified не станет серийным, однако компания готовится к запуску своего первого полностью электрического автомобиля — новинку должны показать уже в ноябре этого года. Согласно планам бренда, к 2025 году у каждой модели в линейке появится электрифицированная версия.