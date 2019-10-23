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Honda представила новый Jazz 

Motor.ru + ещё 1 2 часа назад
Honda представила новый Jazz
Фото: Motor.ru
Компания Honda показала на автосалоне в Токио хэтчбек Jazz, который поступит в продажу в Европе в 2020 году. Новинка станет первой моделью в европейской линейке марки, которая будет носить новую эмблему e:HEV, указывающую на новую гибридную установку.
В движение новый Honda Jazz приводит гибридная силовая установка, в состав которой вошли 1,5-литровый бензиновый двигатель и два электромотора, суммарная отдача которых пока не названа. Это будет единственная доступная модификация модели в Европе.
Вместе с обычным хэтчем на рынок выйдет «вседорожная» версия Jazz Crosstar, которая отличается увеличенным дорожным просветом, оформлением радиаторной решетки, пластиковыми накладками на порогах и колесных арках и наличием рейлингов на крыше.
Motor
В числе других новшеств — усовершенствованная система Honda Sensing, которая включает адаптивный круиз-контроль с ассистентом движения в пробках и систему автоматического торможения, которая распознает пешеходов и велосипедистов даже в ночное время. Кроме того, в Jazz обновился коммуникационный комплекс Honda Connect, с помощью которой можно управлять некоторыми функциями автомобиля дистанционно со смартфона и вызвать экстренные службы при ДТП.
Что касается российского рынка, то Jazz у нас не появится — модель не представлена в стране с 2013 года. При этом в мире за прошлый год было продано 296 534 экземпляров Jazz, что обеспечило хэтчбеку 55 место в рейтинге самых популярных автомобилей.
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Автоновости , Honda , Honda Jazz
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