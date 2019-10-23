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Mazda явила миру купеобразный кроссовер MX-30, и он весьма непрост 

Автовести 1 час назад
Mazda явила миру кросс-купе MX-30
Фото: © Mazda
Итак, разоблачение состоялось. Новейшая разработка инженеров Mazda — кросс-купе MX-30 официально рассекречено и представлено на Токийском автосалоне. Причем даже не в качестве концепта, а фактически сразу в статусе готового к запуску в серию прототипа первого для марки электромобиля, да еще и весьма необычного по своей сути.
О главной необычности АвтоВести уже сообщали — это дополнительные и не сразу заметные по причине отсутствия наружных ручек задние "полудвери", выполненные подобно тем, что были и у спорт-купе RX-8. Они призваны придать самому автомобилю более динамичный и максимально купеобразный, спортивный внешний вид и при этом обеспечить пассажирам заднего ряда доступ внутрь салона и наружу, сопоставимый по комфорту с посадкой в обычную четырехдверку.
Однако даже при большом желании воспользоваться этой "суицидальной калиткой" для того, чтобы выпрыгнуть из машины на ходу, не получится: отворить ее можно лишь после того, как будет открыта передняя дверь. Зато отсутствие при таком конструктивном решении привычной центральной стойки кузова — как, опять же, и в случае с RX-8 — создает ощущение большего пространства для обитателей, да и просто придает автомобилю большую "воздушность" и все ту же спортивность.
Между тем спортивность MX-30 — не то, чтобы кажущаяся, но, по сути, не проистекает из ее заявленных характеристик. На данный момент предполагается, что на европейские рынки это компактное кросс-купе выйдет всего лишь с одним электромотором, генерирующим 143 л.с., и с батареей емкостью 35,5 кВт/ч, призванной обеспечить пробег на одной зарядке около 210 км. Другими словами, ни мощностью, ни особой дальнобойностью в ущерб той же мощности новинка пока, в таком исполнении не поражает.
Однако производитель позиционирует ее принципиально иначе и взамен избыточной энерговооруженности обещает удовольствие от вождения иного рода и гармонию во взаимоотношениях между автомобилем и человеком — очень по-японски. И даже очень "по-маздовски", если можно так выразиться.
Акцент, в частности, делается на то, что интерьер MX-30 насыщен экологически чистыми материалами. К примеру, консольный лоток выполнен из пробки, для получения которой, как известно, деревья не вырубаются. Для отделки дверей использованы волокна, изготовленные из переработанного пластика (благо, заодно это решает и очень острую для небольшой Японии проблему утилизации мусора). Из переработанных материалов получена и обивочная ткань. И особое внимание привлекает парящая центральная консоль с джойстиками управления, плавно переходящая в 7-дюймовый сенсорный экран, который обеспечивает доступ к множеству функций — от климат-контроля до фирменных систем безопасности Mazda.
Что касается упомянутого удовольствия непосредственно от вождения, то его во многом призвана обеспечить трансмиссия MX-30 e-Skyactiv, которую, как утверждает производитель, отличает «выдающаяся реакция и отточенная динамика, благодаря которой водитель может реализовать потенциал автомобиля наиболее эффективным и при этом самым естественным и приятным образом".
Сообщается, что для Европы предзаказ на Mazda MX-30 уже открыт, а поставки новинки стартуют уже в следующем году.
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Автоновости , Mazda , сайт "Автовести"
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