Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиян захотели поощрять за аккуратное вождение 

Lenta.ru + ещё 5 5 часов назад
Россиян захотели поощрять за аккуратное вождение
Фото: РИА Новости
В России необходимо стимулировать безопасное поведение на дороге, в том числе при помощи материальной выгоды, заявил вице-премьер Максим Акимов на съезде «Деловой России». Его цитирует принадлежащее Григорию Березкину РБК в среду, 23 октября.
«Если ты аккуратно водишь, можешь и зарабатывать на этом, ведь ты обеспечиваешь безопасное движение не только себе, но и другим участникам дорожного движения», — сказал он.
По его словам, чтобы система функционировала, необходимо проработать механизм онлайн-контроля за автомобилем. Вице-премьер также предположил, что полученные за аккуратную езду средства водитель мог бы использовать для оплаты штрафов.
В конце мая в России был принят закон, ужесточающий наказание для пьяных водителей, виновных в гибели людей в ДТП.
С 2016 года в ПДД включили понятие опасное вождение, подразумевающее совершение водителем транспортного средства многочисленных незаконных маневров на дороге, к примеру, нарушения дистанции с перемещающимися впереди автомобилями.
Из-за повышения утильсбора вырастут цены на автомобили
Последние новости
Вора в законе Таро экстрадировали из России в Испанию Вора в законе Таро экстрадировали из России в Испанию Власти США объяснили задержание бывшего главы «Курортов Северного Кавказа» Власти США объяснили задержание бывшего главы «Курортов Северного Кавказа» В Британии нашли грузовик с 39 трупами В Британии нашли грузовик с 39 трупами
Комментарии
Автоновости , Григорий Березкин , Максим Акимов , Деловая Россия , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему иномарки уходят из России
Почему иномарки уходят из России
Танк проехался по городу и врезался в легковушку
Танк проехался по городу и врезался в легковушку
Honda ускорила темпы электрификации в Европе
Honda ускорила темпы электрификации в Европе
Крым: в чем причина постоянных аварий на трассе «Таврида»
Крым: в чем причина постоянных аварий на трассе «Таврида»
Названы города, где заметно снизилось число ДТП
Названы города, где заметно снизилось число ДТП
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Танк проехался по городу и врезался в легковушку
00:19
Танк проехался по городу и врезался в легковушку
ДТП
Назван новый метод борьбы с недоливом на АЗС
04:28
Назван новый метод борьбы с недоливом на АЗС
Бортжурнал Другое
Смертельная перестрелка: фермеры убивают за землю
01:03
Смертельная перестрелка: фермеры убивают за землю
Другое ДТП
Автобус с пассажирами загорелся в Кемерове
05:20
Автобус с пассажирами загорелся в Кемерове
ДТП
Курьезная авария в Подмосковье попала на видео
01:00
Курьезная авария в Подмосковье попала на видео
ДТП
Каршенинговый автомобиль перевернулся в Москве
00:15
Каршенинговый автомобиль перевернулся в Москве
ДТП
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
00:23
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
ДТП
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
00:19
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
ДТП
Движение затруднено на юге Москвы
00:27
Движение затруднено на юге Москвы
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение