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Honda ускорила темпы электрификации в Европе 

Car.ru 2 часа назад
Honda ускорила темпы электрификации в Европе
Фото: Car.ru
Японская компания Honda планирует всю линейку своих выпускаемых автомобилей электрифицировать на три года ранее намеченного, к 2022 году.
В течение ближайших трех лет японцы собираются запустить в производство сразу 6 своих электрических автомобилей. Кроме этого, многие модели автопроизводителя оснащаются гибридными силовыми установками. Руководство японской компании представило новый глобальный брэндинг автопроизводителя — e: Technology.
Одной из причин, по которой компания пересматривает свои планы по срокам электрификации своих транспортных средств, эксплуатируемых на европейском континенте, стало ужесточение в Европе нормативов по выбросам углекислого газа в атмосферу. Уже в 2021 году Honda должна соблюдать новые стандарты.
Автопроизводитель будет сотрудничать с поставщиком электроэнергии Vattenfall. Компания заключила с энергетической компанией гибкий контракт. Этот документ разработан специально для тех компаний, которые имеют свои электромобили в Европе. Это позволит заряжать электрические транспортные средства в самое удобное время суток. Контракт будет доступен для заключения на территории Великобритании и Германии уже в следующем году.
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Автоновости , Honda
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