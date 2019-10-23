Honda ускорила темпы электрификации в Европе

Японская компания Honda планирует всю линейку своих выпускаемых автомобилей электрифицировать на три года ранее намеченного, к 2022 году.

В течение ближайших трех лет японцы собираются запустить в производство сразу 6 своих электрических автомобилей. Кроме этого, многие модели автопроизводителя оснащаются гибридными силовыми установками. Руководство японской компании представило новый глобальный брэндинг автопроизводителя — e: Technology.

Одной из причин, по которой компания пересматривает свои планы по срокам электрификации своих транспортных средств, эксплуатируемых на европейском континенте, стало ужесточение в Европе нормативов по выбросам углекислого газа в атмосферу. Уже в 2021 году Honda должна соблюдать новые стандарты.

Автопроизводитель будет сотрудничать с поставщиком электроэнергии Vattenfall. Компания заключила с энергетической компанией гибкий контракт. Этот документ разработан специально для тех компаний, которые имеют свои электромобили в Европе. Это позволит заряжать электрические транспортные средства в самое удобное время суток. Контракт будет доступен для заключения на территории Великобритании и Германии уже в следующем году.