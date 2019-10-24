Чем шокировала Mitsubishi на автосалоне в Токио?

Все в шоке от того, что натворила Mitsubishi на автосалоне в Токио

Обычное дело: начинает работу очередной международный автосалон, чинно-благородно проходит торжественная церемония его открытия, журналисты и приглашенные лица спешат осмотреть экспозицию и увидеть долгожданные новинки, проходят пресс-конференции, даются интервью, все идет своим чередом. И вдруг компания Mitsubishi устраивает такое! Все в шоке: для чего она сотворила такое?

"Такое" — в данном случае внедорожный концепт Mi-Tech, которым Mitsubishi до показа в Токио долго и изощренно интриговала автомобильное сообщество, используя намеки, полунамеки, всяческие тизеры и прочие страшные орудия информационных пыток, которые оказывали мучительное воздействие на особо нервных адептов марки, да еще на фоне сообщений о завершении поставок всеми любимого и почитаемого внедорожника Pajero.

Нет, конечно, ничего предосудительного Mitsubishi на токийском автосалоне не устраивала, но из ряда вон выходящее — это да. Потому что концепт Mi-Tech стоит особняком даже в ряду других концепт-каров, на показ которых и заточена традиционна эта выставка достижений автомобильного дизайна и технологий будущего. И применительно к нему наиболее уместен именно глагол "сотворить", а не "натворить", конечно, поскольку Mi-Tech — яркий образец безудержного полета творческой мысли дизайнеров и инженеров японской компании.

Хотя упомянутые адепты марки уже почувствовали себя если не ограбленными, то по меньшей мере ущемленными в правах и надеждах, поскольку концепт являет собой не полноценный внедорожник в классическом "статусном" понимании, а всего лишь двухместный внедорожный родстер, да еще и без дверей — по сути, багги, рассчитанный на куда более узкую и специфическую часть автомобилистов.

И тем не менее Mi-Tech весьма интересен, поскольку являет собой своего рода мини-полигон для испытаний и отработки множества инновационных решений, которые, как обещает производитель, уже с 2022 года найдут применение в новых моделях компактных и среднеразмерных внедорожников. А, стало быть, это как раз то, что и ждет уже в самом ближайшем будущем встревоженных мицубишифилов и паджеролюбов.

Наиболее заметная деталь концепта, не считая пресловутых и уже не раз обсужденных вентиляторов сзади, это, конечно, новое смелое прочтение Х-образной стилистки Mitsubishi «Dynamic Shield» в "поляризационной решетке с медными акцентами. Сбоку внимание привлекают массивные полуквадратные колесные арки, а задняя часть примечательна шестиугольной формой и задними фонари, выполненными, как и фары спереди, в виде буквы «T".

В интерьере же на фоне этого буйства дизайнерской мысли царит, напротив, подчеркнутый минимализм: отсутствует даже традиционная информационно-развлекательная система на центральной консоли: вся информация отображается на цифровой дисплей приборной панели и посредством проектора на всю поверхность лобового стекла — с использованием технологии дополненной реальности.

Но самый "хитрый" элемент концепта — его гибридная силовая установка. Непосредственно за движение автомобиля отвечают четыре электромотора (по одному на каждое колесо), а роль вспомогательного вместо обычного бензинового агрегата выполняет небольшой (но с большой удельной мощностью) газотурбинный двигатель-генератор, обеспечивающий подзарядку батарей. Он развивает " и способный работать на дизельном топливе, керосине или спирте.