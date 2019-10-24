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Автомобили скорой помощи будет опекать Росгвардия 

Car.ru + ещё 3 3 часа назад
Автомобили скорой помощи будет опекать Росгвардия
Фото: car.ru
В Росгвардии сообщили, что уже около двух тысяч машин скорой помощи получили в своем оснащении специальные системы автоохраны АВО, Поводом для нововведений стали неприятные инциденты и нападения на сотрудников службы.
Как отметили специалисты, благодаря АВО уже были предотвращены ряд нападений на врачей и водителей скорой помощи. Свою эффективность система продемонстрировала, в частности, в Волгоградском регионе. Если на машину попробуют напасть, открыть дверь или совершить покушение на сотрудников внутри, система передаст соответствующий сигнал. "Тревога" поступит на работающий пульт наблюдения вневедомственной охранной организации.
Находящийся за пультом дежурный сотрудник ведомства сможет в режиме реального времени определить местоположение автомобиля и быстро скоординировать группу реагирования для приезда на место событий.
Помимо автопарка службы скорой помощи, системой АВО также пользуются владельцы легковых автомобилей, к услугам данного оборудования прибегают владельцы компаний по пассажирскому транспорту, страховые и лизинговые компании.
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Автоновости , Росгвардия
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