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Новый способ проверить «чистоту» машины: покупателям упростили жизнь 

Car.ru 2 часа назад
Новый способ проверить «чистоту» машины
Фото: Car.ru
Правительство РФ приняло законопроект, который позволит российским автомобилистам оперативно получать сведения о покупаемой поддержанной машине через сайт государственных услуг.
Принятый в 3-м чтении законопроект о введении новых правил при продаже поддержанного автомобиля позволит покупателям таких машин просматривать историю пользования транспортным средством.
Например, заложено ли транспортное средство в банке, заключался ли договор о купле-продаже имущества, который способен оставить права на авто продавцу, имеет ли машина лизинговый статус и тому подобное.
В скором времени на портале государственных услуг в тестовом режиме заработает сервис проверки любого автомобиля, который был зарегистрирован на территории Российской Федерации с 1998 по 2019 год.
«При заключении сделок на куплю-продажу движимого имущества, важно знать все подводные камни. Разработанная система позволит оперативно их выявлять», — сообщают чиновники.
Законопроект вступит в силу по прошествии полугода со дня его публикации.
Российские водители одобрительно отнеслись к новому законопроекту и считают, что подобная система в будущем спасёт немало людей от мошенников и аферистов.
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Автоновости , Правительство РФ
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