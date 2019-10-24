Новый способ проверить «чистоту» машины: покупателям упростили жизнь

Правительство РФ приняло законопроект, который позволит российским автомобилистам оперативно получать сведения о покупаемой поддержанной машине через сайт государственных услуг.

Принятый в 3-м чтении законопроект о введении новых правил при продаже поддержанного автомобиля позволит покупателям таких машин просматривать историю пользования транспортным средством.

Например, заложено ли транспортное средство в банке, заключался ли договор о купле-продаже имущества, который способен оставить права на авто продавцу, имеет ли машина лизинговый статус и тому подобное.

В скором времени на портале государственных услуг в тестовом режиме заработает сервис проверки любого автомобиля, который был зарегистрирован на территории Российской Федерации с 1998 по 2019 год.

«При заключении сделок на куплю-продажу движимого имущества, важно знать все подводные камни. Разработанная система позволит оперативно их выявлять», — сообщают чиновники.

Законопроект вступит в силу по прошествии полугода со дня его публикации.

Российские водители одобрительно отнеслись к новому законопроекту и считают, что подобная система в будущем спасёт немало людей от мошенников и аферистов.