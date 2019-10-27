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Москвичам посоветовали «переобуть» машину 

Газета.Ru + ещё 15 3 часа назад
Москвичам посоветовали «переобуть» машину
Фото: ТАСС
Специалисты ЦОДД рекомендовали автомобилистам сменить летнюю резину на зимнюю. Это связано с прогнозируемым похолоданием до минусовых температур на следующей неделе в столице, сообщает сетевое издание "Москва 24".
"При наступлении минусовых температур летняя резина перестает обеспечивать хорошее сцепление с дорогой. Рекомендуем сменить резину заранее, так как это поможет избежать очередей в шиномонтаж и сделает ваши поездки безопаснее", — сообщает пресс-служба ЦОДД.
Также автомобилистам напомнили о том, что манера вождения зимой отличается от летнего периода. Водителей призвали учитывать, что тормозной путь в холодное время года длиннее, поэтому резких маневров стоит избегать.
Видео дня. Как правильно менять резину
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Теги:
Автоновости , Москва24
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