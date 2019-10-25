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Медведев поручил ввести штраф за +10 км/ч 

Авторамблер + ещё 2 54 минуты назад
Медведев поручил ввести штраф за +10 км/ч
Фото: Авторамблер
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев лично поручил МВД и другим ведомствам рассмотреть "целесообразность" введения штрафа за превышение скорости на 10-20 км/ч.
Доклад в правительство ведомства должны представить до 2 декабря, отметил он. Напомним, с 2013 года российских водителей не штрафуют за превышение скорости на 10-20 км/ч.
В конце сентября стало известно, что МВД и ГИБДД поддерживают идею снизить ненаказуемый порог превышения скорости. Сообщалось, что поправки внесут в новую редакцию КоАП, которая поступит в Госдуму в начале 2020 года.
Кроме этого, премьер дал еще несколько поручений, в числе которых изучение причин роста смертности в ДТП и разработка маршрутов для "скорых", которые ведут в больницы пострадавших в авариях на границах регионов.
Также Медведев поручил разработать методику наказания для водителей-иностранцев, нарушающих ПДД. Сейчас они уходят от штрафов из-за иностранных номеров, которых нет в базе ГИБДД.
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Теги:
Автоновости , Дмитрий Медведев , Госдума , ГИБДД , МВД
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