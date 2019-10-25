«Давай по маленькой?» Lexus идет в народ

«Давай по маленькой?» — Lexus завязывает с гигантоманией и идет в народ

Современные тренды — вещь временная и изменчивая, и неизбывная страсть человечества к монстроподобным кроссоверам уже скоро сойдет на нет. Так решили в руководстве Lexus , запланировав развитие модельной линейки в сторону компактных моделей.

Исполнительный вице-президент компании Кодзи Сато якобы намекнул на это в кулуарах Токийской выставки, сообщает Autocar. По его словам, люди сейчас практически готовы к тому, чтобы начать покупать компактные автомобили премиум-класса — размер уже не имеет значения, и потенциальный покупатель внутренне смирился с необходимостью переплачивать не за габариты, а за статус и уровень оснащения.

"Тренды меняются: "меньше" сейчас уже далеко не всегда означает "дешевле", — приводит издание слова Сато.

Соответственно, в Lexus всерьез рассматривают возможность повторить эксперимент с выпуском относительно компактной модели. Не исключено, что новинкой окажется небольшой кроссовер, который расположится в линейке марки на ступень ниже UX — самого компактного вседорожника Lexus на данный момент. Вполне возможно, с его появлением модельную гамму Lexus покинет ветеран-хэтчбек CT.

По другой версии, японцы подумывают над субкомпактным хэтчем для мегаполисов в том же классе, в котором играет Toyota Aygo. Экспериментировать с этим формфактором компания начала еще в 2015 году, представив концепт LF-SA длиной всего 3 450 мм (на фотографиях).

Стоит напомнить, что заигрывать с этим сегментом в свое время пыталась даже компания Aston Martin , однако их проект Cygnet так и не "выстрелил": при планируемом объеме продаж в 4 000 машин в год максимальный результат британцев составил 261 машину. Возможно, Cygnet подкосил тот факт, что по сути хэтч представлял собой все ту же Toyota Aygo, только в более британской роскошной оболочке.

Вообще же, поди пойми этих автопроизводителей, а вместе с ними экспертов авторынка: то они кричат на каждом углу, что спрос на малолитражки стремительно падает и все хотят машину побольше, желательно кроссовер; то оказывается, что совсем наоборот — люди всеми силами стремятся купить автомобиль поменьше, да только выбор теперь невелик. И в то время как одни производители, традиционно насыщавшие рынок демократичными небольшими машинами, громогласно заявляют о прекращении их производства, специализирующиеся на премиальных автомобилях марки, напротив, стремятся выпустить всякую "мелочь пузатую"…

Воистину, неисповедимы пути мирового автопрома…