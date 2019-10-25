В России автолюбители стали больше тратить на оплату штрафов

Траты российских автолюбителей на оплату штрафов выросли по сравнению с 2018 годом, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. К таким выводам пришли эксперты «Яндекса»

Специалисты проанализировали платежи пользователей приложений «Яндекс. Касса» и «Яндекс. Деньги» за периоды с января по октябрь в 2018 и 2019 году. В результате аналитики пришли к выводу, что «средний чек» на оплату штрафов за нарушение ПДД в российских регионах вырос. Если в прошлом году в среднем по России он составлял 496 рублей, то в этом уже 531 рубль.

Аналитики предоставили данные о том, как дела с оплатой штрафов обстоят в регионах. Например, в Москве водитель отдаёт в среднем 582 рубля за одно нарушение, в Красноярске — 579 рублей, в Самаре — 531 рубль. Меньше всех по стране «раскошеливаются» жители Волгограда — в среднем 436 рублей, в Омске — 449 рублей и Нижнем Новгороде — 453 рубля.

При этом специалисты отметили, что российские автовладельцы также вынуждены были увеличить бюджет, предназначенный для обслуживания и ремонта авто. За одно посещение СТО больше всех отдают жители Ростова на Дону — 5228 рубля. Автолюбители из Воронежа тратят немногим меньше — 4342 рубля, в Казани — 3961 рубль. Меньше всех по стране на ремонт тратят в Нижнем Новгороде — около 640 рублей.

Автозапчасти дороже всего обходятся в Санкт-Петербурге — в среднем водители отдают по 3709 рублей за одну покупку. Меньше тратят в Омске — 2505 рублей, в Москве — 2194 рубля. Наиболее экономными оказались жители Красноярска — им поход в магазин автозапчастей обходится в 807 рублей.