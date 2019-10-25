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Porsche придумала кресло-кровать для водителя 

Motor.ru + ещё 1 6 часов назад
Porsche придумала кресло-кровать для водителя
Фото: flickr.com
Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) зарегистрировала патент компании Porsche на использование раскладывающегося кресла. В обычном положении оно не отличается от традиционного водительского сиденья, а в разложенном состоянии образует кровать. Технология также предусматривает выдвижную подставку для ног вместо педалей.
Можно предположить, что подобные кресла появятся в беспилотниках высокого уровня, которые не требуют от водителя следить за дорогой и постоянно держать руки на руле. В таких машинах человек может позволить себе полностью доверить управление системе и, например, вздремнуть.
Porsche
Судя по изображениям, у такого кресла секционная конструкция с ярко выраженной боковой поддержкой. Спинка значительно длиннее, чем у обычного автомобильного кресла, потому подголовники отсутствуют. Впрочем, то, что компания запатентовала кресло-кровать, еще не означает, что технология в скором времени начнет применяться на серийных автомобилях.
В начале октября стало известно, что Porsche разработает летающий автомобиль совместно с Boeing. Речь идет об электрическом аэромобиле, который может выйти на рынок малой авиации к середине следующего десятилетия.
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Теги:
Автоновости , Бортжурнал , Тест-драйвы , Porsche , Boeing
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