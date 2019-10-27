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Любители автомобилей отмечают праздник 

Парламентская газета 1 час назад
Любители автомобилей отмечают праздник
Фото: ТАСС
День работников автомобильного транспорта отмечается в нашей стране и некоторых государствах бывшего СССР ежегодно в последнее воскресенье октября.
Можно уверенно отметить, что история наземных транспортных средств началась с изобретения колеса. Но шло время, ускорялся ритм жизни, и сегодня человеку никак не обойтись без автомобилей, автобусов, троллейбусов — транспорт играет в нашей повседневной жизни огромное значение.
Автомобили незаменимы, и поэтому их становится все больше. Машины стали скоростным транспортом, благодаря этому люди получили возможность преодолевать огромные расстояния и добираться в самые недоступные уголки мира. В этой связи увеличивается и число профессий, обслуживающих авто. А ремесло водителя остается одним из самых массовых.
Совсем неудивительно, что во многих странах существуют праздники, посвященные данным профессиям. Ведь кадры автомобильного транспорта — эта основа его жизнедеятельности. В эпоху Советского Союза День работников автомобильного транспорта был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1976 году. Однако, несмотря на распад СССР, День автомобилиста отмечают в России, Беларуси, Украине.
Это праздник не только водителей, но и ремонтных рабочих, инженерно-технических работников, руководителей автотранспортных предприятий и всех, кто добросовестно трудится, выполняя свой профессиональный долг.
Автомобили оставили значимый след и в событиях мировой истории. Это и первые испытания самодельного автомобиля в 1885 году, это и первые в мире автомобильные соревнования 1894 года, это и основание всемирно известной автомобильной компании «Форд Мотор» в 1903 году.
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Автоновости
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