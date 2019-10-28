Стало известно, во сколько обойдется проезд по трассе Москва-Петербург

Стоимость будущего проезда на легковом автомобиле по всей трассе М-11 Москва–Санкт-Петербург в среднем составит 1,3–2 тысячи рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на проект приказа государственной компании «Автодор»

Цена будет варьироваться в зависимости от дня недели и наличия транспондера — устройства, которое позволяет оплатить проезд без остановки (его стоимость начинается от 1 тысячи рублей). При этом траты на разных по протяженности участках будут также отличаться. Так, в выходные доехать из Москвы до Твери при наличном расчете можно будет за 870 рублей, а от Твери до Петербурга –— за 1150 рублей.

Варьируемые от дня недели тарифы коснутся только легковых автомобилей 1-й категории (высотой до 2 метров). Транспортные средства 2-й категории смогут проехать по трассе за 1521 рубль с транспондером и 2030 рублей без него. Для 3-й категории проезд будет стоить 2106 и 2710 рублей соответственно, для 4-й — 3188 и 3980 рублей.

Для машин 2-й категории (выше двух метров) цена проезда от столицы до Санкт-Петербурга составит 2030 рублей наличными и 1521 рубль с транспондером. Для транспорта 3-й категории проезд будет стоить 2710 и 2106 рублей соответственно, для 4-й — 3980 и 3188 рублей.

В «Автодоре» достаточно высокую стоимость проезда объяснили большими затратами на строительство трассы — около 550 млрд рублей. Общая протяженность автомагистрали составит 669 километров. Поездка по ней займет в среднем 5,5 часа.

Ранее сообщалось, что автомобильную дорогу М11 Москва — Санкт-Петербург достроят к 15 ноября. Новая дорога проложена параллельно существующей трассе М10 «Россия» и будет местами ее пересекать.