Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Путин потребовал ускорить строительство развязки в Химках 

Rambler News Service + ещё 11 41 минуту назад
Путин потребовал быстрее построить развязку в Химках
Фото: РИА Новости
Об этом он заявил на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
«Люди ждут, Андрей Юрьевич, поэтому нужно ускоряться», — заявил президент после доклада Воробьева о сроках строительства.
Как сообщил губернатор, проектирование развязки уже завершено, строительство начнется в конце 2019 — начале 2020 года. Срок строительства развязки — 2 года, напомнил он. В апреле текущего года президент посетил завод «Энергомаша» в Химках. По итогам визита было дано поручение о строительстве развязки, которая бы соединила новые и старые Химки.
Как сообщал позднее глава Минтранса Евгений Дитрих, предварительные параметры путепровода — около 700 метров в длину, он должен пройти над автомобильной дорогой М-10, над Ленинградским шоссе. Предполагается также построить два транспортных подхода около 150 метров и четыре полосы движения.
Видео дня. В Думе хотят изменить правила тонировки автомобилей
Rambler News Service: последние новости
Медведев поручил проработать введение штрафа за небольшое превышение скорости Медведев поручил проработать введение штрафа за небольшое превышение скорости Акимов анонсировал оплату штрафов бонусами за аккуратное вождение Акимов анонсировал оплату штрафов бонусами за аккуратное вождение Штрафы за недолив топлива на АЗС могут ввести в России в 2021 году Штрафы за недолив топлива на АЗС могут ввести в России в 2021 году 
Теги:
Автоновости , Другое , Евгений Дитрих , Андрей Воробьев , Минтранс РФ , НПО "Энергомаш"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Советский грузовик оценили дороже нового BMW
Советский грузовик оценили дороже нового BMW
Конфликт на МКАД закончился стрельбой
Конфликт на МКАД закончился стрельбой4
В Кутузовском тоннеле загорелась машина
В Кутузовском тоннеле загорелась машина
Сколько стоит парковка на «лежачем полицейском»?
Сколько стоит парковка на «лежачем полицейском»?
Страны с самыми высокими штрафами за нарушение ПДД
Страны с самыми высокими штрафами за нарушение ПДД1
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Артистки погибли по дороге на фестиваль
00:42
Артистки погибли по дороге на фестиваль
ДТП Статьи
Погоня полицейских за пьяным водителем попала на видео
00:44
Погоня полицейских за пьяным водителем попала на видео
ДТП
Танк проехался по городу и врезался в легковушку
00:19
Танк проехался по городу и врезался в легковушку
ДТП
Назван новый метод борьбы с недоливом на АЗС
04:28
Назван новый метод борьбы с недоливом на АЗС
Бортжурнал Другое
Автоледи переехала сама себя
01:09
Автоледи переехала сама себя
ДТП
Смертельная перестрелка: фермеры убивают за землю
01:03
Смертельная перестрелка: фермеры убивают за землю
Другое ДТП
Автобус с пассажирами загорелся в Кемерове
05:20
Автобус с пассажирами загорелся в Кемерове
ДТП
Курьезная авария в Подмосковье попала на видео
01:00
Курьезная авария в Подмосковье попала на видео
ДТП
Каршенинговый автомобиль перевернулся в Москве
00:15
Каршенинговый автомобиль перевернулся в Москве
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение