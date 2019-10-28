Путин потребовал быстрее построить развязку в Химках

Об этом он заявил на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
«Люди ждут, Андрей Юрьевич, поэтому нужно ускоряться», — заявил президент после доклада Воробьева о сроках строительства.
Как сообщил губернатор, проектирование развязки уже завершено, строительство начнется в конце 2019 — начале 2020 года. Срок строительства развязки — 2 года, напомнил он. В апреле текущего года президент посетил завод «Энергомаша» в Химках. По итогам визита было дано поручение о строительстве развязки, которая бы соединила новые и старые Химки.
Как сообщал позднее глава Минтранса Евгений Дитрих, предварительные параметры путепровода — около 700 метров в длину, он должен пройти над автомобильной дорогой М-10, над Ленинградским шоссе. Предполагается также построить два транспортных подхода около 150 метров и четыре полосы движения.