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Советский грузовик оценили дороже нового BMW 

Победа РФ 1 час назад
Советский грузовик оценили дороже нового BMW
Фото: EPA
В Санкт-Петербурге выставили на продажу автомобиль времен Великой Отечественной войны. Грузовик Красной армии ЗиС-5 ранее участвовал в парадах и киносъемках.
«ЗиС-5 сохранил родную раму довоенного выпуска, заводские мосты с механическим приводом тормозов, обшивку кабины, крылья и радиаторную решётку, изготовленные более семидесяти лет назад», — говорится в описании.
Двигатель неприхотлив к качеству топлива, а сам грузовик имеет высокую проходимость. Мощность двигателя составляет 73 лошадиные силы.
Автомобиль с оригинальными деталями оценили в 2,1 миллиона рублей, сообщает CarsWeek.
В 1930–1940 годы на базе шасси ЗиС-5 выпускали пожарные машины, автобусы, бронеавтомобили и военные специализированные установки. С 1933 по 1948 год с конвейера Завода имени Сталина сошло более 570 тысяч грузовых машин всех модификаций.
Ранее у стен Музея Победы прошла демонстрация более двух десятков автомобилей середины ХХ века.
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Теги:
Автоновости , Бортжурнал , ДТП , Тест-драйвы , BMW
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