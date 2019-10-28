Советский грузовик оценили дороже нового BMW

В Санкт-Петербурге выставили на продажу автомобиль времен Великой Отечественной войны. Грузовик Красной армии ЗиС-5 ранее участвовал в парадах и киносъемках.

«ЗиС-5 сохранил родную раму довоенного выпуска, заводские мосты с механическим приводом тормозов, обшивку кабины, крылья и радиаторную решётку, изготовленные более семидесяти лет назад», — говорится в описании.

Двигатель неприхотлив к качеству топлива, а сам грузовик имеет высокую проходимость. Мощность двигателя составляет 73 лошадиные силы.

Автомобиль с оригинальными деталями оценили в 2,1 миллиона рублей, сообщает CarsWeek.

В 1930–1940 годы на базе шасси ЗиС-5 выпускали пожарные машины, автобусы, бронеавтомобили и военные специализированные установки. С 1933 по 1948 год с конвейера Завода имени Сталина сошло более 570 тысяч грузовых машин всех модификаций.

Ранее у стен Музея Победы прошла демонстрация более двух десятков автомобилей середины ХХ века.