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Россиянам рассказали о бесполезности шипованной резины в городах 

News.ru + ещё 2 9 минут назад
Россиянам рассказали о бесполезности шипованной резины
Фото: globallookpress.com
Россияне, живущие в больших городах, могут забыть о шипованной резине. По мнению экспертов, она нужна для постоянной езды по льду, которого в мегаполисах нет.
Если человек перемещается только по городу, а тем более если этот город — Москва, то большой нужды ни в шипах, ни в «липучке» нет, — заявил РИА Новости координатор общественного проекта «Движение» Андрей Орел.
По его словам, о шипованной резине стоит задуматься лишь тем, кто часто выезжает за пределы города. При этом жителям мегаполисов вполне хватит и обычной зимней резины без шипов.
Вместе с тем президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин выразил мнение, что выбор зависит лишь от мастерства и привычек водителя.
Шипы они для льда, большей частью, а «липучка» очень странная альтернатива, — сказал эксперт.
Ранее News.ru писал о том, что Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы порекомендовал водителям заранее сменить летнюю резину на зимнюю из-за прогнозируемых синоптиками заморозков.
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Теги:
Автоновости , Бортжурнал , Другое , Виктор Травин , РИА Новости
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