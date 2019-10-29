Россиянам рассказали о бесполезности шипованной резины в городах

Россияне, живущие в больших городах, могут забыть о шипованной резине. По мнению экспертов, она нужна для постоянной езды по льду, которого в мегаполисах нет.

Если человек перемещается только по городу, а тем более если этот город — Москва, то большой нужды ни в шипах, ни в «липучке» нет, — заявил РИА Новости координатор общественного проекта «Движение» Андрей Орел.

По его словам, о шипованной резине стоит задуматься лишь тем, кто часто выезжает за пределы города. При этом жителям мегаполисов вполне хватит и обычной зимней резины без шипов.

Вместе с тем президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин выразил мнение, что выбор зависит лишь от мастерства и привычек водителя.

Шипы они для льда, большей частью, а «липучка» очень странная альтернатива, — сказал эксперт.

Ранее News.ru писал о том, что Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы порекомендовал водителям заранее сменить летнюю резину на зимнюю из-за прогнозируемых синоптиками заморозков.