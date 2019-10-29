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Россия возьмет пример с Запада и будет собирать машины в Азии 

Lenta.ru + ещё 9 4 часа назад
Россия будет собирать машины в Азии
Фото: РИА Новости
Российские автомобили будут собирать во Вьетнаме, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Максима Акимова. Такое решение приняла группа ГАЗ.
«Вопрос сотрудничества в промышленности [также обсуждался на заседании межправкомиссии], в том числе по сборке изделий автопрома из машинокомплектов здесь, во Вьетнаме. Большинство вопросов урегулировано с вьетнамской стороной», — отметил Акимов.
По его словам, более 300 машинокомплектов уже «плывут морем» и будут собраны на заводе в столице Вьетнама Ханое. Всего до конца года планируется поставить до 380 машинокомплектов. В основном это микроавтобусы «Ситилайн» на базе «Газели».
Сборка автомобилей во Вьетнаме будет производиться в рамках совместного предприятия группы ГАЗ и вьетнамской Thanh Dat Group, о создании которого было объявлено ранее.
Таким образом, концерн поддержит глобальную тенденцию на перенос производственных мощностей в страны с наиболее дешевыми рабочей силой и ресурсами. Вьетнам назывался одним из главных выгодоприобретателей в рамках торговой войны США с Китаем, поскольку многие американские и европейские компании переносят производство в эту страну.
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Теги:
Автоновости , Максим Акимов , Группа ГАЗ , ИТАР-ТАСС
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