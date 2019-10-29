Россия будет собирать машины в Азии

Россия возьмет пример с Запада и будет собирать машины в Азии

«Вопрос сотрудничества в промышленности [также обсуждался на заседании межправкомиссии], в том числе по сборке изделий автопрома из машинокомплектов здесь, во Вьетнаме. Большинство вопросов урегулировано с вьетнамской стороной», — отметил Акимов.

По его словам, более 300 машинокомплектов уже «плывут морем» и будут собраны на заводе в столице Вьетнама Ханое. Всего до конца года планируется поставить до 380 машинокомплектов. В основном это микроавтобусы «Ситилайн» на базе «Газели».

Сборка автомобилей во Вьетнаме будет производиться в рамках совместного предприятия группы ГАЗ и вьетнамской Thanh Dat Group, о создании которого было объявлено ранее.

Таким образом, концерн поддержит глобальную тенденцию на перенос производственных мощностей в страны с наиболее дешевыми рабочей силой и ресурсами. Вьетнам назывался одним из главных выгодоприобретателей в рамках торговой войны США с Китаем, поскольку многие американские и европейские компании переносят производство в эту страну.