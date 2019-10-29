Второе пришествие Lifan X70 в Россию: теперь прямиком из Китая и по новой цене

Сразу стоит напомнить, что судьбоносные трудности постигли X70 в тот момент, когда как раз на него и делалась главная ставка в деятельности компании Lifan в России: автомобиль наряду с другими "китайцами" собирался на заводе Derways в Черкасске — том самом, который оказался в центре скандала, связанного с нарушениями налогового законодательства, и производство вынужденно было свернуто.

Какое-то время дилеры еще продержались на отгруженных ранее на склады машинах российской сборки, но именно X70 закончился быстрее других, и это побудило производителя, сертифицировав модель заново, перейти на ее импорт уже прямиком из Китая. И вот, как и было обещано ранее, на исходе октября объявлены новые рублевые цены уже именно на импортированные автомобили.

Конечно же, это естественным образом отразилось на их величине, и отнюдь не в желанную покупателям сторону. Если прежде самый дешевый Lifan X70 предлагался за очень привлекательные 829 000 рублей, то теперь ценник подскочил сразу на 160 тысяч. Причина тому — не только в том, что импорт обходится дороже местной сборки, но и в отсутствии пока базовой комплектации модели (Basic), из-за чего самой бюджетной на данный момент оказалась заведомо более дорогая версия Standart — как раз по указанной выше цене.

Остальные (а всего их пять) еще дороже: версии Comfort и Luxury с механической трансмиссией оценены соответственно в 1 039 900 и 1 099 900 рублей, а они же, оснащенные вариатором, обойдутся уже в 1 109 900 и 1 159 900 рублей соответственно. При этом мотор на все 5 комплектаций лишь один — 2-литровый 136-сильный атмосферник, и привод также без вариантов — только передний.

Что касается прочего оснащения, то оно весьма богато даже в комплектации Standart: это системы ABS, EBD и ESP, датчик давления в шинах, система мониторинга усталости водителя, задние датчики парковки, датчик света, противотуманная светотехника спереди и сзади, обогрев боковых зеркал, электрические стеклоподъемники, кондиционер и аудиосистема с 4 динамиками.

Более дорогие версии отличаются наличием бесключевоого запуска и доступа в салон, круиз-контроля и передних датчиков парковки, электрическими регулировками сиденья водителя и привода зеркал, многофункциональным рулем, мультимедиасистемой с 9-дюймовым тачскрином и камерой заднего вида, обогревом переднего ряда сидений.

Возобновления продаж Lifan X70 российскими дилерами следует ожидать уже в самое ближайшее время.