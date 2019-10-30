Россияне с Lamborghini оказались в опасности

В России отзывают 27 автомобилей Lamborghini Aventador из-за возможных проблем с двигателем. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстандарта.

Речь идет о машинах, проданных с 2017-го по 2019 год. «Причиной отзыва транспортных средств является существующая вероятность неожиданного выключения двигателя в определенных условиях движения (отпускание педали газа при работе двигателя на холостом ходу)», — сказано в публикации. На автомобилях нужно обновить программное обеспечение электронного блока управления двигателем. Для владельцев это будет бесплатно.

За первое полугодие текущего года в России было продано 76 автомобилей марки Lamborghini, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период 2018-го. Основной объем продаж приходится на кроссовер Urus. В 2017 году россияне приобрели 31 машину Lamborghini, тогда большая часть — 21 экземпляр — пришлась на модель Huracan. Остальные 10 были модели Aventador. Больше всего машин купили жители Москвы и Московской области.