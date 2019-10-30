МГТС планирует устанавливать в Москве электрозаправки

"На сегодняшний день ведется монтаж электрозаправок МГТС, и мы планируем запустить к 20 ноября сеть из 10 установок, 7 из которых относятся к типу ультрабыстрой зарядки мощностью 50 кВт и заряжают автомобиль за 20-30 минут. Остальные заправки мощностью 22 кВт работают по принципу длительной зарядки, полный цикл которой составляет 4-5 часов", — рассказали в компании.

Там уточнили, что на этапе тестирования для автовладельцев зарядка электромобилей будет бесплатная. "После того, как будут отработаны технические аспекты поддержки работы сети ЭЗС, мы примем решение о дальнейшем развитии проекта", — сказали в МТС.

В компании уточнили, что МГТС планирует использовать энергомощности, высвободившиеся при модернизации АТС.

"МГТС имеет широкую сеть АТС, в которых долгое время располагалось энергоемкое оборудование. После модернизации сети и перехода на технологию GPON объем этого оборудования сократился и, соответственно, сократился уровень его энергопотребления. Это позволяет компании использовать запас энергомощностей для развития новых направлений бизнеса, в том числе, сети электрозаправок", — пояснили в МТС.

Пилотный проект будет вестись по нескольким направлениям: востребованность сервиса, его эффективность и возможность перевода собственного автотранспорта на электрический.

"Нам интересны новые направления бизнеса, и мы изучаем возможность участия на формирующемся высокотехнологическом рынке", — сказали в компании.

В компании также отметили, что видят значительный рост интереса к электротранспорту, и напомнили, что власти Москвы решили с 2021 года отказаться от закупки автобусов на моторном топливе и уже приступили к закупкам современного российского электрического транспорта. "Таким образом, развитие инфраструктуры ЭЗС можно рассматривать как необходимость", — уверены в компании.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявлял, что власти столицы решили с 2021 года отказаться от закупки автобусов на моторном топливе и уже приступили к закупкам современного российского электрического транспорта. По его словам, система электрозаправочных станций в основном будет сформирована в Москве в ближайший год.