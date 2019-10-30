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МГТС планирует устанавливать в Москве электрозаправки 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
МГТС планирует устанавливать в Москве электрозаправки
Фото: © РИА Новости / Людмила Попова
"Московская городская телефонная сеть" (МГТС, входит в группу МТС) запускает пилотный проект по установке электрозаправок (ЭЗС) для электрического транспорта с использованием энергомощностей, высвободившихся при модернизации АТС, сообщили РИА Новости в МТС.
"На сегодняшний день ведется монтаж электрозаправок МГТС, и мы планируем запустить к 20 ноября сеть из 10 установок, 7 из которых относятся к типу ультрабыстрой зарядки мощностью 50 кВт и заряжают автомобиль за 20-30 минут. Остальные заправки мощностью 22 кВт работают по принципу длительной зарядки, полный цикл которой составляет 4-5 часов", — рассказали в компании.
Там уточнили, что на этапе тестирования для автовладельцев зарядка электромобилей будет бесплатная. "После того, как будут отработаны технические аспекты поддержки работы сети ЭЗС, мы примем решение о дальнейшем развитии проекта", — сказали в МТС.
В компании уточнили, что МГТС планирует использовать энергомощности, высвободившиеся при модернизации АТС.
"МГТС имеет широкую сеть АТС, в которых долгое время располагалось энергоемкое оборудование. После модернизации сети и перехода на технологию GPON объем этого оборудования сократился и, соответственно, сократился уровень его энергопотребления. Это позволяет компании использовать запас энергомощностей для развития новых направлений бизнеса, в том числе, сети электрозаправок", — пояснили в МТС.
Пилотный проект будет вестись по нескольким направлениям: востребованность сервиса, его эффективность и возможность перевода собственного автотранспорта на электрический.
"Нам интересны новые направления бизнеса, и мы изучаем возможность участия на формирующемся высокотехнологическом рынке", — сказали в компании.
В компании также отметили, что видят значительный рост интереса к электротранспорту, и напомнили, что власти Москвы решили с 2021 года отказаться от закупки автобусов на моторном топливе и уже приступили к закупкам современного российского электрического транспорта. "Таким образом, развитие инфраструктуры ЭЗС можно рассматривать как необходимость", — уверены в компании.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявлял, что власти столицы решили с 2021 года отказаться от закупки автобусов на моторном топливе и уже приступили к закупкам современного российского электрического транспорта. По его словам, система электрозаправочных станций в основном будет сформирована в Москве в ближайший год.
В июле власти Москвы заключили соглашение с "Россетями", по которому стороны рассмотрят возможность установки в 2019-2023 годах не менее 300 зарядных станций для электробусов, легкового и двухколесного электротранспорта с обслуживанием в течение 15 лет по контракту жизненного цикла. Мэр также заявлял, что правительство Москвы планирует расширить поддержку развития электротранспорта в городе, в ближайшее время в Мосгордуму будет внесен законопроект об освобождении электромобилей от уплаты транспортного налога.
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Теги:
Автоновости , Сергей Собянин , Мосгордума , Россети , МТС , МГТС , Правительство Москвы , РИА Новости
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