Пакетное предложение: дороги хотят укрепить полиэтиленом

Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом

Российские учёные из Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова предложили укрепить дороги с помощью специального покрытия из сверхвысокомолекулярного полиэтилена.

Как отмечают разработчики, этот способ в несколько раз снизит износ автомобильных дорог. Сейчас производство такого полимера слишком затратно, но в случае использования предложенного новосибирскими учёными метода он будет стоить лишь в несколько раз дороже сырья для обычных пластиковых пакетов в супермаркетах.

Учёные предлагают создавать из материала армирующие сетки, которые поместят внутрь дорожного покрытия. В результате срок межремонтной эксплуатации трасс можно увеличить минимум в три раза. пишет газета «Известия».

Эксперты считают, что бизнес согласится вкладывать деньги во внедрение новой технологии, только если увидит реальный спрос на этот полимер. Эффективность этого материала нужно подтверждать с помощью испытаний.

В пресс-службе Росавтодора сообщили, что сейчас на трассах страны уже широко применяются геосинтетические и полимерные композиционные материалы. В ведомстве подчеркнули, что плюсы композитов —— высокая прочность, жёсткость, малый вес, технологичность, а также долговечность.

Как писал News.ru, вице-премьер РФ Максим Акимов раскритиковал власти регионов за темпы ремонта дорог на федеральные деньги. Чиновники попытались объяснить отставание погодными условиями, катаклизмами и непреодолимыми обстоятельствами.

Акимов заявил, что регионы, срывающие план дорожных работ, не получат дополнительного финансирования в размере 12,6 млрд рублей.