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Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом 

News.ru 1 час назад
Пакетное предложение: дороги хотят укрепить полиэтиленом
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Российские учёные из Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова предложили укрепить дороги с помощью специального покрытия из сверхвысокомолекулярного полиэтилена.
Как отмечают разработчики, этот способ в несколько раз снизит износ автомобильных дорог. Сейчас производство такого полимера слишком затратно, но в случае использования предложенного новосибирскими учёными метода он будет стоить лишь в несколько раз дороже сырья для обычных пластиковых пакетов в супермаркетах.
Учёные предлагают создавать из материала армирующие сетки, которые поместят внутрь дорожного покрытия. В результате срок межремонтной эксплуатации трасс можно увеличить минимум в три раза. пишет газета «Известия».
Эксперты считают, что бизнес согласится вкладывать деньги во внедрение новой технологии, только если увидит реальный спрос на этот полимер. Эффективность этого материала нужно подтверждать с помощью испытаний.
В пресс-службе Росавтодора сообщили, что сейчас на трассах страны уже широко применяются геосинтетические и полимерные композиционные материалы. В ведомстве подчеркнули, что плюсы композитов —— высокая прочность, жёсткость, малый вес, технологичность, а также долговечность.
Как писал News.ru, вице-премьер РФ Максим Акимов раскритиковал власти регионов за темпы ремонта дорог на федеральные деньги. Чиновники попытались объяснить отставание погодными условиями, катаклизмами и непреодолимыми обстоятельствами.
Акимов заявил, что регионы, срывающие план дорожных работ, не получат дополнительного финансирования в размере 12,6 млрд рублей.
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Теги:
Автоновости , Максим Акимов , газета "Известия"
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