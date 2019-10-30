Названа главная опасность сокращения штата ГИБДД

Сокращения в ГИБДД грозят беспорядком на дорогах

Профессия инспектора ГИБДД снова становится непрестижной. А все из-за переработок, которые выпадают оставшимся после сокращения штатов сотрудникам.

В Госавтоинспекции стали роптать по поводу последствий, вызванных сокращениями в ведомстве. Поскольку перечень обязанностей службы в связи с этим не уменьшился, их перераспределили между теми, кто продолжает работать. А значит, нагрузка возросла. Это заметно ударило по интересу к профессии и сократило число желающих идти работать в дорожную полицию, отмечают сотрудники. Что в свою очередь может сказаться на качестве контроля за безопасностью на дорогах, добавляют они.

Как замечают инспекторы, поскольку рук не хватает, на них выпадает сверхнагрузка — за себя и «за того парня», которого сократили. Кроме того, добавляется бумажной работы. Недовольство выражают и представители руководящего состава, сетуя на недобор экипажей. А приборы фиксации нарушений способны контролировать ситуацию на дорогах не во всех случаях. Иногда требуется присутствие на месте. Например, чтобы выявлять и задерживать нетрезвых водителей.

В конце концов, даже на ДТП гаишники зачастую отказываются выезжать, потому что людей не хватает. О шквале недовольства автомобилистов по этому поводу, вынужденных самостоятельно составлять схемы, ехать в ближайшее отделение и разбираться с последствиями аварии по несколько часов, в последнее время сказано очень много. Но ситуация никак не решается.

И говорить об этом в структурах госавтоинспекции в открытую побаиваются. Ведь вопрос о сокращениях решался на высшем уровне, и там руководствовались своими соображениями, не предполагая, каково придется рядовым сотрудникам. Однако представители органов власти в регионах, почувствовавшие ухудшение ситуации, уже обратили внимание на проблему.

Между тем в кремле продекларирована цель добиться нулевой смертности на дорогах России уже к 2030 году. Пока от решения этой задачи правоохранительные органы далеки. Как замечают эксперты, кадровых ресурсов не хватает не только на регулирование движения на дорогах, но и ведение профилактической работы с населением, автомобилистами, подростками и так далее.

В этой связи представители общественных советов по безопасности дорожного движения задаются вопросом, возможно ли создать такую инфраструктуру бесконтактного контроля за движением с помощью камер, чтобы потребность в инспекторах на дорогах свелась к минимуму. Ведь, как отмечают в ГИБДД, в ближайшей перспективе вопрос о расширении численности состава сотрудников ведомства поднимать не планируется.

В то же время руководство дорожной полиции не склонно впадать в отчаяние. Как заметил один из высших чинов ведомства, за последние годы удалось добиться повышения безопасности на дорогах другими методами: благодаря улучшению дорожной инфраструктуры, развития судебной практики и другим мерам.

Что касается профилактики, то в ГИБДД предлагают активнее привлекать к этой работе общественность, например, родительские комитеты в школах, чтобы организовать просветительскую работу с подрастающим поколением. В конце концов, это в интересах самих родителей.

Это, безусловно, один из вариантов решения проблемы воспитания культуры водителей и пешеходов. Однако проблема контроля за безопасностью с нынешним штатом ведомства никуда не денется, отмечают в профсоюзе работников госавтоинспекции. И желающих работать инспекторами действительно стало гораздо меньше. Хотя еще недавно, после существенного повышения заработной платы для сотрудников ГИБДД, престиж профессии заметно повысился. Но теперь все вернулось на круги своя, говорят в профсоюзной организации. Это касается и регионов, где наблюдается нехватка кадров в подразделениях. Работы, спроса и ответственности больше, поэтому зарплата в районе 40 тысяч уже не привлекает, говорят эксперты. Как отмечают в профсоюзе, перекос можно было бы устранить за счет сокращения руководящего состава, это помогло бы не только снизить давление на рядовых сотрудников, но и перераспределить бюджеты в их пользу, чтобы повысить мотивацию инспекторов. Что касается замены «живой силы» электроникой, то наблюдатели замечают, что не все нарушения можно отследить камерами и, соответственно, наказать провинившихся. Ведь тех же пьяниц за рулем нужно ловить на месте, как и водителей без прав, и так далее. Поэтому власти должны обратить внимание на проблемы сокращения штатов в ГИБДД и предпринять меры, которые компенсируют последствия, заявляют общественники.