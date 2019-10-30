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Переднеприводные BMW не получат полноценную M-версию 

Motor.ru + ещё 1 3 часа назад
Переднеприводные BMW не получат «горячей» версии
Фото: Motor.ru
На рынке не появятся M-версии моделей BMW, которые построены на переднеприводной платформе и имеют поперечное расположение двигателя, заявил глава M-подразделения BMW Маркус Флаш в разговоре с Car Advice. Речь идет о 1 Series, 2 Series Gran Coupe, кроссоверах X1 и X2.
Таким образом, самыми мощными модификациями перечисленных моделей останутся BMW M135i, M235i и X2 M35i, которые оснащаются 306-сильным двухлитровым мотором и имеют муфту подключения задней оси. А самой доступным «полноценным» автомобилем M-серии по-прежнему будет BMW M2, которая укомплектована трехлитровым турбомотором с отдачей 410 лошадиных сил.
По словам Флаша, анонсированная ранее «хардкорная» версия M2 CS — трековый автомобиль, сертифицированный для дорог общего пользования — появится в 2020 году. Ожидается, что M2 CS будет набирать первую «сотню» на несколько десятых секунды быстрее M2, которая делает это за 4,2 секунды, а ограничитель максимальной скорости сдвинут с 250 на 280 километров в час.
Также ей положены карбон-керамические тормоза и 19-дюймовые диски с покрышками Michelin Pilot Sport Cup 2. По неофициальным данным, для M2 CS предложат карбоновую крышу.
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Теги:
Автоновости , BMW , BMW M2
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