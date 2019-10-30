Переднеприводные BMW не получат «горячей» версии

Переднеприводные BMW не получат полноценную M-версию

На рынке не появятся M-версии моделей BMW , которые построены на переднеприводной платформе и имеют поперечное расположение двигателя, заявил глава M-подразделения BMW Маркус Флаш в разговоре с Car Advice. Речь идет о 1 Series, 2 Series Gran Coupe, кроссоверах X1 и X2.

Таким образом, самыми мощными модификациями перечисленных моделей останутся BMW M135i, M235i и X2 M35i, которые оснащаются 306-сильным двухлитровым мотором и имеют муфту подключения задней оси. А самой доступным «полноценным» автомобилем M-серии по-прежнему будет BMW M2 , которая укомплектована трехлитровым турбомотором с отдачей 410 лошадиных сил.

По словам Флаша, анонсированная ранее «хардкорная» версия M2 CS — трековый автомобиль, сертифицированный для дорог общего пользования — появится в 2020 году. Ожидается, что M2 CS будет набирать первую «сотню» на несколько десятых секунды быстрее M2, которая делает это за 4,2 секунды, а ограничитель максимальной скорости сдвинут с 250 на 280 километров в час.

Также ей положены карбон-керамические тормоза и 19-дюймовые диски с покрышками Michelin Pilot Sport Cup 2. По неофициальным данным, для M2 CS предложат карбоновую крышу.