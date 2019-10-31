Для владельцев гироскутеров предложили изменить ПДД

Минтранс предложил изменить ПДД для владельцев сигвеев, гироскутеров и скейтбордов

Минтранс РФ предложил ввести новый термин "средства индивидуальной мобильности" (СИМ) для самокатов, сигвеев, гироскутеров, электросамокатов, роликовых коньков, и моноколес, а также изменить правила дорожного движения для их владельцев. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Ввести новый термин и его определение: "Средство индивидуальной мобильности" — устройство, предназначенное для передвижения человека посредством использования электродвигателя или мускульной энергии человека (роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства), за исключением велосипедов и инвалидных колясок", — говорится к пояснительной записке к документу.

По новым правилам, если СИМ использует ребенок младше семи лет, то он должен передвигаться по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам на стороне движения пешеходов. Дети от 7 до 14 лет могут ездить по велосипедным дорожкам и велопешеходным дорожкам со стороны водителя. Лица, достигшие 14 лет, должны передвигаться по велосипедным полосам, велосипедным и велопешеходным дорожкам, проезжей части велосипедных зон. Если такой возможности нет — можно ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам или выехать на обочину.

Также допускается выезжать на правый край проезжей части дорог, но только на дорогах со скоростным лимитом 60 км/ч. При этом СИМ должен соответствовать определенным техническим требованиям (в частности, оборудован двигателем).

"Установить максимальную скорость движения [СИМ] не более 20 км/ч в жилых зонах, велосипедных зонах и на дворовых территориях", — отмечается в пояснительной записке.

Минтранс также предложил применять разметку синего и белого цвета для визуального разделения платных и бесплатных зон парковки. Министерство выступило с инициативой запретить стоянку автомобилей на направляющих островках и островках безопасности.