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Новый Toyota RAV4 добрался до российских дилеров 

Авторамблер + ещё 7 4 часа назад
Новый RAV4 добрался до российских дилеров
Фото: Авторамблер
В среду в России стартовали продажи Toyota RAV4 новой генерации, который получил два новых двигателя.
Цены на новинку японский бренд уже объявил ранее: они стартуют с отметки в 1,75 млн руб., — на 140 тыс. руб. дороже по сравнению с предшественником. Всего доступно четыре комплектации: "Стандарт", "Комфорт", "Престиж" и "Престиж Safety".
RAV4 переехал на модульную платформу TNGA, которая обеспечила более пониженный центр тяжести, более жесткий кузов, лучшую управляемость и шумоизоляцию.
В "базе" кроссовер оснащен светодиодной оптикой, зимним пакетом, электромеханическим стояночным тормозом, а также противоугонным пакетом, включающим в себя иммобилайзер, сигнализацию, центральный замок с дистанционным управлением и датчик разбития стекла задней двери.
В самой дорогой комплектации в список оснащения входит двухзонный климат-контроль, система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, навигатор и система мониторинга слепых зон.
Кроме этого, стала доступна система Multi-terrain select, которой ранее комплектовались только Land Cruiser 200 и Prado. Она предусматривает три режима езды на выбор: Normal для обычного дорожного покрытия, Mud and Sand для езды по грязи и песку и Rock and Dirt для камней и грунта.
Россиянам RAV4 предлагают с двумя новыми моторами Dynamic Force объемом 2 и 2,5 л и мощностью 150 и 200 л.с. соответственно. Базовый двигатель работает в паре c шестиступенчатой "механикой" или вариатором, а 2,5-литровый — с восьмидиапазонным "автоматом".
RAV4 пятой генерации дебютировал в 2018 году на автосалоне в Нью-Йорке. В России кроссовер встал на конвейер на российском заводе Toyota.
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Теги:
Автоновости , Toyota , Toyota RAV4
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