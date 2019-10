Представлен «хардкорный» Polestar 1 из Need for Speed Heat 

Недавно ушедший на золото Need for Speed Heat обрастает новыми подробностями: на этот раз Electronic Arts поделился роликом, главным героем которого стал ярко-желтый Polestar 1 в агрессивном обвесе.

Стандартное купе получило необычные крылья со множеством аэродинамических элементов, передний сплиттер и вентилируемый капот. О доработке стандартной силовой установки пока ничего не известно. Невиртуальный гибрид оснащается двумя электромоторами и «четверкой» 2.0, снабженной турбонагнетателем и компрессором. Из суммарная отдача — 600 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента

Этот Polestar 1 появится не только в виртуальном мире Need for Speed Heat, но и в реальном. Ранее в Сеть попали фотографии подготовки этого автомобиля.

Полный список автомобилей для Need for Speed пока не представлен. Однако уже известно, что в него, помимо Polestar 1, войдут Ford GT BMW M3 E30, а также культовые Plymouth Barracuda 1970 года, Pontiac Firebird 1977 года и Buick Grand National 1987 года. С 8 ноября Need for Speed ​​Heat будет доступен на Xbox One, PS4 и Windows PC.