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Представлен «хардкорный» Polestar 1 из Need for Speed Heat 

Motor.ru 4 часа назад
Недавно ушедший на золото Need for Speed Heat обрастает новыми подробностями: на этот раз Electronic Arts поделился роликом, главным героем которого стал ярко-желтый Polestar 1 в агрессивном обвесе.
Стандартное купе получило необычные крылья со множеством аэродинамических элементов, передний сплиттер и вентилируемый капот. О доработке стандартной силовой установки пока ничего не известно. Невиртуальный гибрид оснащается двумя электромоторами и «четверкой» 2.0, снабженной турбонагнетателем и компрессором. Из суммарная отдача — 600 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента
Этот Polestar 1 появится не только в виртуальном мире Need for Speed Heat, но и в реальном. Ранее в Сеть попали фотографии подготовки этого автомобиля.
Полный список автомобилей для Need for Speed пока не представлен. Однако уже известно, что в него, помимо Polestar 1, войдут Ford GT, Porsche 911, BMW M3 E30, а также культовые Plymouth Barracuda 1970 года, Pontiac Firebird 1977 года и Buick Grand National 1987 года. С 8 ноября Need for Speed ​​Heat будет доступен на Xbox One, PS4 и Windows PC.
Что же касается Polestar, то конце лета в Китае завершилось строительство завода, где организуют сборку модели с индексом 1. Новое производство называют «одним из самых экологичных» в стране.
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Теги:
Автоновости , BMW , Pontiac , Porsche 911 , BMW M3 , Plymouth , Pontiac Firebird , Buick , Plymouth Barracuda , Porsche , Ford GT , Ford
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