Mopar построил очень низкий классический пикап Dodge

Ателье Mopar покажет на шоу SEMA два новых концептуальных пикапа, которые кастомизировали с помощью серийных и экспериментальных компонентов из фирменного каталога. Один из них — лоурайдер на базе тяжелого пикапа Dodge D200 образца 1968 года.

Кастомизация классических пикапов сейчас на пике популярности, говорят в Mopar, поэтому за основу нового проекта они взяли не современный грузовик, а Dodge 1968 года. Ему растянули колесную базу, сдвинув на 76 миллиметров передний мост, добавили пневмоподвеску с тремя положениями высоты, и откидной капот, чтобы посетители выставки смогли поближе рассмотреть 5,9-литровый дизель Cummins, совмещенный с шестиступенчатой «механикой».

Среди других особенностей — поднятый пол грузовой платформы от нового Ram 1500, расширенные арки, 22-дюймовые колеса в стиле 60-х, отсутствие внешних элементов декора, LED-фары и фонари, отделка салона кожей Blazing Saddle Tan, оригинальный руль, приборы Mopar на алюминиевой подложке.

Второй концепт называется Ram 1500 Rebel OTG и посвящен оверлендингу. Это серийный пикап с 3,0-литровым дизелем V6, оборудований заводским лифт-комплектом подвески, колесами с бэдлоками и 35-дюймовыми покрышками Goodyear. Опытные образцы компонентов Mopar, которые еще не вошли в основой каталог, представлены бампером со встроенной лебедкой, решеткой радиатора и шноркелем.

В грузовой платформе Ram 1500 Rebel OTG установлен модуль с палаткой, кулер, кухня с газовой плитой и раковиной, солнечные панели, а также генератор. Кроме того, внедорожник укомплектован бортовым воздушным компрессором.