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Mopar построил очень низкий классический пикап Dodge 

Motor.ru 4 часа назад
Mopar построил очень низкий классический пикап Dodge
Фото: Motor
Ателье Mopar покажет на шоу SEMA два новых концептуальных пикапа, которые кастомизировали с помощью серийных и экспериментальных компонентов из фирменного каталога. Один из них — лоурайдер на базе тяжелого пикапа Dodge D200 образца 1968 года.
Кастомизация классических пикапов сейчас на пике популярности, говорят в Mopar, поэтому за основу нового проекта они взяли не современный грузовик, а Dodge 1968 года. Ему растянули колесную базу, сдвинув на 76 миллиметров передний мост, добавили пневмоподвеску с тремя положениями высоты, и откидной капот, чтобы посетители выставки смогли поближе рассмотреть 5,9-литровый дизель Cummins, совмещенный с шестиступенчатой «механикой».
Среди других особенностей — поднятый пол грузовой платформы от нового Ram 1500, расширенные арки, 22-дюймовые колеса в стиле 60-х, отсутствие внешних элементов декора, LED-фары и фонари, отделка салона кожей Blazing Saddle Tan, оригинальный руль, приборы Mopar на алюминиевой подложке.
Второй концепт называется Ram 1500 Rebel OTG и посвящен оверлендингу. Это серийный пикап с 3,0-литровым дизелем V6, оборудований заводским лифт-комплектом подвески, колесами с бэдлоками и 35-дюймовыми покрышками Goodyear. Опытные образцы компонентов Mopar, которые еще не вошли в основой каталог, представлены бампером со встроенной лебедкой, решеткой радиатора и шноркелем.
В грузовой платформе Ram 1500 Rebel OTG установлен модуль с палаткой, кулер, кухня с газовой плитой и раковиной, солнечные панели, а также генератор. Кроме того, внедорожник укомплектован бортовым воздушным компрессором.
Конкурирующий с RAM «Форд» привезет на SEMA сразу пять пикапов на базе F-Series Super Duty. Самый эффектный концепт — это DeBerti Design Ford F-450 Super Duty Platinum Crew Cab. Пикап обут в 22-дюймовые колеса American Force с покрышками Toyo, оснащен бампером с выдвижными ящиками, сейфом и россыпью дополнительных светодиодных модулей.
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Теги:
Автоновости , Ford F-450 , Dodge , Ford
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