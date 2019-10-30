Полиция нашла Chevrolet Corvette, угнанный 40 лет назад 

Теперь стражи порядка ищут владельца, который лишился новенького спорткара практически сразу после покупки.
Неплохо сохранившийся 1981 года выпуска обнаружили полицейские из города Ливония, штат Мичиган. Они пробили VIN-номер находки по базе и с удивлением обнаружили, что он недействителен.
Сотрудникам полиции пришлось обратиться к детективу, который специализируется на угонах. Разобравшись в ситуации, он выяснил, что VIN-табличка — фальшивая. В итоге детектив нашел настоящий идентификационный номер, по которому удалось установить, что машина была угнана в 1981 году.
Фальшивый VIN и помог угонщикам скрывать от полиции Corvette 38 долгих лет — правда, как оказалось, им почти не пользовались. На одометре всего 17,7 тыс. км пробега, а состояние "вполне сносное для почти 40-летнего авто", сообщил телеканал Fox News.
Теперь Chervolet ждет своего хозяина в полицейском отделении, но, возможно, долгожданная встреча не состоится. Скорее всего, законный владелец получил страховую выплату после угона, что означает, что машина — собственность страховой компании.
Куда менее находчивый, но оригинальный угонщик-рецидивист был задержан в середине октября в российской Рязани: романтичный молодой человек несколько раз угонял ассенизаторскую машину, чтобы приехать на свидание к любимой женщине.