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Полиция нашла Chevrolet Corvette, угнанный 40 лет назад 

Авторамблер + ещё 2 3 часа назад
Полиция нашла Chevrolet Corvette, угнанный 40 лет назад
Фото: Авторамблер
Теперь стражи порядка ищут владельца, который лишился новенького спорткара практически сразу после покупки.
Неплохо сохранившийся 1981 года выпуска обнаружили полицейские из города Ливония, штат Мичиган. Они пробили VIN-номер находки по базе и с удивлением обнаружили, что он недействителен.
Сотрудникам полиции пришлось обратиться к детективу, который специализируется на угонах. Разобравшись в ситуации, он выяснил, что VIN-табличка — фальшивая. В итоге детектив нашел настоящий идентификационный номер, по которому удалось установить, что машина была угнана в 1981 году.
Фальшивый VIN и помог угонщикам скрывать от полиции Corvette 38 долгих лет — правда, как оказалось, им почти не пользовались. На одометре всего 17,7 тыс. км пробега, а состояние "вполне сносное для почти 40-летнего авто", сообщил телеканал Fox News.
Теперь Chervolet ждет своего хозяина в полицейском отделении, но, возможно, долгожданная встреча не состоится. Скорее всего, законный владелец получил страховую выплату после угона, что означает, что машина — собственность страховой компании.
Куда менее находчивый, но оригинальный угонщик-рецидивист был задержан в середине октября в российской Рязани: романтичный молодой человек несколько раз угонял ассенизаторскую машину, чтобы приехать на свидание к любимой женщине.
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Теги:
Автоновости , Chevrolet , Chevrolet Corvette , Fox News
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