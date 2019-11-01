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Появились подробности о новом алкотестере ГИБДД 

Авторамблер + ещё 1 2 часа назад
На алкоголь и наркотики водителей проверят по-новому
Фото: РИА "Новости" / Юрий Стреле
В следующем году водителей будут проверять на опьянение с помощью нового устройства под названием алкотектор, которое определяет не количество промилле, а лишь сам факт употребления спиртного.
Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на главу ГИБДД Михаила Черникова. Если алкотектор покажет, что водитель пил, его дополнительно проверят традиционным алкотестером.
По словам разработчиков, новое устройство будет работать быстрее, что эффективно, к примеру, во время массовых рейдов.
Кроме этого, инспекторы получат аналогичные устройства — наркотекторы — определяющие наличие психотропных веществ. Наркотектор имеет на конце пористый материал, который в течение собирает слюну в полости рта и в течение десяти минут выдает результат. Если обнаружится, что водитель потреблял наркотические вещества, его отправят на тесты в лабораторию.
По данным ГИБДД, в прошлом году права изъяли у почти 200 тыс. нетрезвых водителей, а в 2017 году — у 400 тыс. При этом количество аварий по вине выпивших водителей растет — значит, используемые гаишниками приборы недостаточно эффективны.
На данный момент новые устройства тестируют. Для их внедрения необходимо внести изменения в порядок освидетельствования водителя, МВД уже подготовило соответствующие поправки.
Кроме того, устройства достаточно дороги в использовании: разработчик рассказал "Коммерсанту", что стоимость одного наркотектора составляет порядка 60-70 тыс. руб., а один тест с учетом расходников обойдется ведомству почти в 1 тыс. руб.
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Теги:
Автоновости , ГИБДД , МВД
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