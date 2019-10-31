Штраф за отсутствие ОСАГО вырастет в семь раз

Штраф за езду без ОСАГО ждет семикратное увеличение

Депутаты Госдумы предложили приравнять наказание за езду без ОСАГО к средней стоимости страхового полиса, сообщают «Известия». Таким образом планируется вынудить миллионы автолюбителей приобретать страховку.

По данным издания, ссылающегося на источники в нижней палате парламента, вопрос о повышении штрафов обсуждался в середине октября на заседании рабочей группы Госдумы по совершенствованию закона об ОСАГО. Одна из главных тем дискуссии — обеспечение законопослушных водителей гарантированными выплатами после попадания в ДТП, виновник которого не имеет страхового полиса. Изначально предлагалось организовать выплаты пострадавшим из компенсационного фонда Российского союза автостраховщиков (РСА). Однако против инициативы выступили представители Центробанка , которые отметили, что в результате стоимость страховки возрастёт, а у автолюбителей, передвигающихся без «автогражданки» не появится стимула ее приобретать.

В результате участники рабочей группы пришли к выводу, что единственный способ заставить водителей страховать ответственность — повысить штрафы за езду без ОСАГО. В настоящее время наказание за нарушение составляет 800 рублей.

«Во многих странах, в том же Казахстане, установлены очень большие штрафы за это нарушение (более 4000 в рублевом эквиваленте). Люди без полиса ОСАГО должны нести адекватное наказание», — подчеркнул член комитета Госдумы по финрынку Алексей Изотов.

По мнению парламентариев, штраф за езду без ОСАГО обходимо приравнять к средней стоимости полиса, цена которого сегодня находится на уровне 5400 рублей. Инициативу поддержали страховщики, которые заявили, что предпринятые меры «повысят эффективность штрафов».

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в следующем году у страховых компаний появится возможность устанавливать повышенный тариф ОСАГО для водителей, которые отказываются оборудовать свои авто телематическими датчиками, передающими страховщикам данные о скорости и местоположении клиента. При помощи устройств, установленных на машину клиента, страховщики планируют собирать информацию о манере его вождения и в связи с этим впоследствии устанавливать индивидуальный тариф на приобретение полиса.