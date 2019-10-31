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Штраф за отсутствие ОСАГО планируют увеличить в семь раз 

Ura.Ru 39 минут назад
Штраф за отсутствие ОСАГО вырастет в семь раз
Фото: URA.RU
Штраф за езду без полиса ОСАГО может увеличиться почти в семь раз. Такое предложение обсуждалось в середине октября на рабочей группе Госдумы.
«Участники рабочей группы пришли к выводу, что нужно не возмещать ущерб потерпевшим, а стимулировать нарушителей покупать страховку через существенное увеличение штрафа», — сообщают «Известия» со ссылкой на участников заседания.
Изменить цену предлагается радикально — с 800 рублей до средней стоимости ОСАГО, которая превышает 5400 рублей.
Как сообщает издание, инициативу поддерживают страховщики, которые считает, что такое повышение штрафов сделает езду без полиса бессмысленной.
«Чтобы штраф был эффективен, он должен быть, по крайней мере, сопоставим со стоимостью полиса ОСАГО», — уверены в Российском союзе автостраховщиков.
Как отмечают источники, сейчас идея находится на стадии обсуждения. Готового законопроекта по данному вопросу пока нет.
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Теги:
Автоновости , ДТП , Госдума , газета "Известия"
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