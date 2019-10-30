Renault выпустит «заряженную» версию электрокара Zoe

Французский автоконцерн дал "зеленый свет" электрохэчтбеку Zoe с приставкой RS, который сможет конкурировать с еще не вышедшим Volkswagen ID.3 R.

По словам директора Renault по планированию Али Кассаи, мощная версия Zoe увидит свет в течение трех лет, так как бренд стремится к лидерству в сегменте высокопроизводительных электрокаров.

Он также отметил, что линейка Renault Sport будет меняться, следуя за желаниями потребителей и мировыми трендами. Одна из целей компании — сделать высокопроизводительные "зеленые" авто доступнее.

При этом бренд пока не перестанет выпускать RS с традиционными ДВС, так как у спортивной линейки немало фанатов, добавил Кассаи.

Renault Zoe дебютировал на рынке в 2012 году и с тех пор стал одним из самых популярных электрокаров в Европе: в прошлом году французскому бренду удалось продать 37,8 тыс. экземпляров — на 900 меньше результата Nissan Leaf.

Минувшим летом модель обновилась, получив запас в 400 км без подзарядки. "Топовая" версия обновленного Zoe оснащается 135-сильным электродвигателем, а максимальная скорость составляет 140 км/ч.

Хэтчбек вошел в список номинантов на премию "Автомобиль 2020 года в Европе", победителя которой объявят 20 марта следующего года — в преддверии автосалона в Женеве.