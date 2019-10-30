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Названы самые «женские» марки автомобилей 

Car.ru 2 часа назад
Названы самые «женские» марки автомобилей
Фото: Car.ru
Частные автомобильные критики составили список автомарок, которые предпочитают большое количество женщин в РФ.
Экспертами был составлен список самых популярных автобрендов среди женщин-водителей России. Большое количество девушек отдаёт предпочтение автомобильному бренду Chery, что составляет 24% от всех продаж компании.
Следом за Chery идёт южнокорейский концерн Daewoo, продукцию которого покупают более 22% женщин Российской Федерации. На третьем месте оказался бренд Lifan, который сумел реализовать свои машины 21% женщин.
В десятку самых популярных среди девушек автомарок вошли:
Opel;
Geely;
Citroen;
Hyundai;
Mazda;
Suzuki;
Peugeot.
При составлении списка экспертам пришлось провести анализ более 256 тысяч различных анкет и объявлений среди женщин возрастом от 18 до 65 лет. Исследование проходило в течение 6 лет.
Стоит отметить, что специалисты учитывали только те бренды, продукцию которых предпочитало более 1 тыс. женщин.
Недавно автомобильные эксперты рассказывали о наиболее надёжных подержанных машинах на территории Российской Федерации в 2019 году. Самой качественной моделью стала Subaru Impreza, которая популярна в России, как в новом, так и в подержанном виде.
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Теги:
Автоновости , Hyundai , Geely , Chery , Subaru , Subaru Impreza , Lifan , Citroen , Peugeot , Suzuki , Mazda , Opel
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