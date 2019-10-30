Названы самые «женские» марки автомобилей

Частные автомобильные критики составили список автомарок, которые предпочитают большое количество женщин в РФ.

Экспертами был составлен список самых популярных автобрендов среди женщин-водителей России. Большое количество девушек отдаёт предпочтение автомобильному бренду Chery , что составляет 24% от всех продаж компании.

Следом за Chery идёт южнокорейский концерн Daewoo, продукцию которого покупают более 22% женщин Российской Федерации. На третьем месте оказался бренд Lifan , который сумел реализовать свои машины 21% женщин.

В десятку самых популярных среди девушек автомарок вошли:

При составлении списка экспертам пришлось провести анализ более 256 тысяч различных анкет и объявлений среди женщин возрастом от 18 до 65 лет. Исследование проходило в течение 6 лет.

Стоит отметить, что специалисты учитывали только те бренды, продукцию которых предпочитало более 1 тыс. женщин.