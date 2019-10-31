Водителей автобусов и грузовиков заставят отдыхать

Водителей автобусов и грузовиков заставят больше отдыхать

Для водителей автобусов и грузовиков ужесточили правила дорожного движения. Им с 1 ноября будет запрещено находиться за рулем дольше девяти часов в сутки, а каждые 4,5 часа нужно отдыхать.

Ространснадзора. Контролировать водителей будут с помощью тахографов, которые должны быть установлены в каждом транспортном средстве. Как пишет «Коммерсант», их цена, включая установку, достигает 50 тысяч рублей. Штраф за отсутствие счетчика колеблется от 3 до 5 тысяч рублей, за нарушение режима труда и отдыха (если тахограф уже стоит) составит 1,5—2 тысяч рублей. Контролировать нормы будут инспекторы ГИБДД

Могут не устанавливать оборудование владельцы эвакуаторов, бетономешалок, троллейбусов, молоковозы, автолавки, транспорт инкассаторов и передвижные телестудии, а также автомобили для ритуальных услуг, уточняет газета.

Контролировать нормы будут инспекторы ГИБДД и Ространснадзора. В Ространснадзоре «Ъ» пояснили: сотрудники службы и раньше при остановке грузовиков и автобусов привлекали к ответственности физлиц-водителей «в случаях, предусмотренных законодательством».