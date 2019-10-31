Приятная неожиданность: в РФ везут нетривиальный Mercedes

Приятная неожиданность: Mercedes везет в Россию нетривиальный кроссовер

Mercedes-Benz вообще и в России, возможно, в особенности — это символ не только технического совершенства, надежности, престижа, но и, едва ли не в первую очередь, незыблемости традиций. Что отнюдь не мешает марке быть в лидерах по части инноваций. И новый кроссовер, который скоро приедет в Россию, инновационнее всех прочих, являя собой при этом принципиальный отход от одной из базовых традиций.

Речь, конечно же, о электрокроссовере Mercedes-Benz EQC, на который в открытой базе Росстандарта появилось одобрение типа транспортного средства (ОТТС), подтверждающее его сертификацию для российского рынка.

Напомним, что представляет собой этот электромобиль., которому пока на российском рынке предстоит конкурировать разве что с Jaguar I-Pace. По габаритам EQC сравним с другим вседорожником марки — GLC. У них одинаковая колесная база — 2 873 мм и схожая конструкция полностью независимой подвески, но, во-первых, электрокроссовер получил полностью собственный дизайн кузова (что сделало его на 105 мм длиннее и чуть уже), а во-вторых, производитель заявляет, что новинка построена на уникальной платформе. Позже она будет использоваться и для других электрокаров Mercedes-Benz под суббрендом EQ.

Исполнение EQC 400, в котором вседорожник как раз и дебютировал чуть более года назад, подразумевает два электромотора совокупной мощностью 408 л.с. и 765 Нм крутящего момента. EQC получил 80-киловаттный блок аккумуляторов, который обеспечивает 450 км пробега на одной зарядке, однако производитель пока именует эти цифры "предварительными". Пополнить заряд на 80% можно при помощи фирменного зарядного устройства Wallbox Advanced примерно за 40 минут.

Восполнять энергозапас помогает и многорежимная система рекуперации, причем выбирать режим может сам водитель. По максимально эффективной программе кроссовер может становиться "однопедальным": уже простое отпускание педали газа приводит к ощутимому замедлению. Ранее схожую технологию, к слову, реализовала компания Audi на электровседорожнике e-tron.

Стоит отметить, что EQC получился весьма массивным: весит он 2 425 кг. Но это не мешает вседорожнику набирать первую "сотню" за 5,1 с и разгоняться далее до максималки в 180 км/ч (цифра ограничена электроникой). Снабдили новинку и знакомой по другим "Мерседесам" системой выбора режимов работы бортовой электроники, причем в список вошел и новый режим Max Range, в котором электроника оптимизирует ездовые показатели ради достижения максимальной дальности. Помимо этого, кроссовер оснащен и "умной" навигационной системой, которая будет подсказывать не только оптимальный маршрут, но и наиболее экономичный стиль езды.

Интерьер вседорожника собран по лекалам прочих новинок Mercedes-Benz — например, здесь применен тот же самый гигантский дисплей, состоящий из двух частей диагональю 10,2 дюйма каждая. Одна его половина работает как приборная панель, вторая стала дисплеем мультимедийной системы MBUX нового поколения.

Согласно выданному на модель сертификату ОТТС, в стандартное оснащение EQC для Росссии входит электронная система контроля устойчивости, система мониторинга давления воздуха в шинах, система помощи при экстренном торможении на базе радарного датчика, система индикации интервалов сервисного обслуживания, система вызова экстренных оперативных служб, совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом). В списке опционного оснащения — активная система контроля над полосой движения, система активного контроля дистанции, дистанционное открытие/закрытие дверей и управление замком зажигания, дистанционный запуск двигателя и мониторинг параметров автомобиля посредством мобильного приложения и сети Интернет, система помощи при парковке с автоматизацией рулевого управления, противоугонное поисковое устройство для передачи местоположения автомобиля, тягово-сцепное устройство.

Российская цена на Mercedes-Benz EQC пока, конечно же, на названа, но в определенной мере можно ориентироваться на уже упомянутый выше 400-сильный же Jaguar I-Pace, минимальный ценник на который при запуске в продажу в прошлом году составил в 5 825 000 рублей.

Зато известны намеченные объемы поставок новинки: действие выданного на нее ОТТС, как указано в самом документе, "распространяется на партию автомобилей в количестве 150 шт. " Появления Mercedes-Benz EQC у российских дилеров следует ожидать уже в 2020 году.