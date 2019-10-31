Спрос на кроссоверы может кардинально измениться

Официальные представители автомобильного бренда Nissan провели пресс-конференцию, в ходе которой рассказали о будущем снижении популярности всех кроссоверов.

Представители компании Nissan сообщили, что вскоре водители начнут отказываться от кроссоверов в пользу седанов. Данные слова были восприняты журналистами неоднозначно, ведь продажи машин данного класса увеличиваются с каждым годом.

«Главными причинами отказа можно смело считать имидж и престиж кроссоверов. Подрастающие молодые люди всегда хотели отличаться от своих родителей и старших поколений, поэтому в будущем они станут отдавать предпочтения седанам. Согласно проведенному опросу и анализу нашей целевой аудитории, мы узнали, что молодёжь практически не испытывает интереса к кроссоверам», — сообщает глава отдела дизайнеров Nissan Альфонсо Альбайса.

Компания Volvo согласилась со своими коллегами, но отметила, что седаны вернутся на рынок с новыми силами по другим обстоятельствам. Например, из-за постоянно меняющихся экологических норм. Седаны обладают меньшим расходом топлива и повышенной аэродинамикой.

Стоит отметить, что в ближайшие 2-3 года ничего подобного не случится. Согласно мировой статистике, показатели продаж седанов упали в среднем на 27%.