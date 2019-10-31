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Спрос на кроссоверы может кардинально измениться 

Car.ru 3 часа назад
Спрос на кроссоверы может кардинально измениться
Фото: Car.ru
Официальные представители автомобильного бренда Nissan провели пресс-конференцию, в ходе которой рассказали о будущем снижении популярности всех кроссоверов.
Представители компании Nissan сообщили, что вскоре водители начнут отказываться от кроссоверов в пользу седанов. Данные слова были восприняты журналистами неоднозначно, ведь продажи машин данного класса увеличиваются с каждым годом.
«Главными причинами отказа можно смело считать имидж и престиж кроссоверов. Подрастающие молодые люди всегда хотели отличаться от своих родителей и старших поколений, поэтому в будущем они станут отдавать предпочтения седанам. Согласно проведенному опросу и анализу нашей целевой аудитории, мы узнали, что молодёжь практически не испытывает интереса к кроссоверам», — сообщает глава отдела дизайнеров Nissan Альфонсо Альбайса.
Компания Volvo согласилась со своими коллегами, но отметила, что седаны вернутся на рынок с новыми силами по другим обстоятельствам. Например, из-за постоянно меняющихся экологических норм. Седаны обладают меньшим расходом топлива и повышенной аэродинамикой.
Стоит отметить, что в ближайшие 2-3 года ничего подобного не случится. Согласно мировой статистике, показатели продаж седанов упали в среднем на 27%.
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Теги:
Автоновости , Volvo , Nissan
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