Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

На трассе Петербург — Москва появился «хозяин дороги» с пистолетом 

Рамблер 2 часа назад
На трассе Петербург — Москва появился «хозяин дороги» с пистолетом
Фото: ТАСС
Мужчина, назвавшийся «хозяином дороги», обобрал водителя на трассе М-10 «Санкт-Петербург — Москва». Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным издания, на «хозяина дороги» пожаловался водитель-экспедитор, который столкнулся с ним 24 октября. Водитель попросил полицейских проверить законность взимания оплаты на М-10.
По словам водителя, неподалеку от деревни Ушаки его остановил неизвестный на Kia Ceed и заявил, что дальше можно проехать только за 20 тысяч рублей. Водитель отметил, что на мужчине был пиджак, из-под полы которого виднелся пистолет, а на груди — татуировка в виде воровской звезды.
По словам экспедитора, на вид человеку из Kia Ceed 45 лет, он смуглый, худощавый и похож на цыгана.
«Он сказал, что это его дорога и он на ней хозяин», — процитировал его водитель.
Мужчина сообщил полицейским, что ему удалось договориться с «хозяином дороги» о плате в 16 тысяч рублей, часть он отдал наличными, а часть — перевел по карте.
Как сообщал «Рамблер», ранее москвичи столкнулись с новым видом мошенничества на дороге. Злоумышленники предлагают вернуть москвичам эвакуированные автомобили без штрафов, представляясь сотрудниками «Администратора московского парковочного пространства» (АМПП).
Мошенники ищут жертв, отслеживая работу эвакуаторов, которые забирают машины на штрафстоянки. Затем злоумышленники вычисляют номер телефона автовладельца и звонят ему с предложением за вознаграждение оперативно вернуть машину без штрафа.
Видео дня. Штраф за езду без ОСАГО могут увеличить в семь раз
Комментарии 
Теги:
Автоновости , Kia
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы быстро обесценивающиеся автомобили
Названы быстро обесценивающиеся автомобили
Кредитная кабала: как машины опустошают кошельки россиян
Кредитная кабала: как машины опустошают кошельки россиян 2
«Бегемот индустрии»: Fiat Chrysler объединяется с Peugeot
«Бегемот индустрии»: Fiat Chrysler объединяется с Peugeot
Умер до приезда «скорой»: погиб чиновник из Крыма
Умер до приезда «скорой»: погиб чиновник из Крыма
Как лишиться автомобиля из-за неоплаченных штрафов
Как лишиться автомобиля из-за неоплаченных штрафов
Видео
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
00:29
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
ДТП
Авария с маршруткой в Твери попала на видео
00:22
Авария с маршруткой в Твери попала на видео
ДТП
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Какая резина лучше всего тормозит на зимней дороге
03:24
Какая резина лучше всего тормозит на зимней дороге
Автоновости
Артистки погибли по дороге на фестиваль
00:42
Артистки погибли по дороге на фестиваль
ДТП Статьи
Байкерша сняла свое падение на скорости 180 км/ч
01:41
Байкерша сняла свое падение на скорости 180 км/ч
ДТП
Погоня полицейских за пьяным водителем попала на видео
00:44
Погоня полицейских за пьяным водителем попала на видео
ДТП
Танк проехался по городу и врезался в легковушку
00:19
Танк проехался по городу и врезался в легковушку
ДТП
Назван новый метод борьбы с недоливом на АЗС
04:28
Назван новый метод борьбы с недоливом на АЗС
Бортжурнал Другое
Автоледи переехала сама себя
01:09
Автоледи переехала сама себя
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение