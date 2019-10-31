На трассе Петербург — Москва появился «хозяин дороги» с пистолетом

Мужчина, назвавшийся «хозяином дороги», обобрал водителя на трассе М-10 «Санкт-Петербург — Москва». Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, на «хозяина дороги» пожаловался водитель-экспедитор, который столкнулся с ним 24 октября. Водитель попросил полицейских проверить законность взимания оплаты на М-10.

По словам водителя, неподалеку от деревни Ушаки его остановил неизвестный на Kia Ceed и заявил, что дальше можно проехать только за 20 тысяч рублей. Водитель отметил, что на мужчине был пиджак, из-под полы которого виднелся пистолет, а на груди — татуировка в виде воровской звезды.

По словам экспедитора, на вид человеку из Kia Ceed 45 лет, он смуглый, худощавый и похож на цыгана.

«Он сказал, что это его дорога и он на ней хозяин», — процитировал его водитель.

Мужчина сообщил полицейским, что ему удалось договориться с «хозяином дороги» о плате в 16 тысяч рублей, часть он отдал наличными, а часть — перевел по карте.

Как сообщал «Рамблер», ранее москвичи столкнулись с новым видом мошенничества на дороге. Злоумышленники предлагают вернуть москвичам эвакуированные автомобили без штрафов, представляясь сотрудниками «Администратора московского парковочного пространства» (АМПП).

Мошенники ищут жертв, отслеживая работу эвакуаторов, которые забирают машины на штрафстоянки. Затем злоумышленники вычисляют номер телефона автовладельца и звонят ему с предложением за вознаграждение оперативно вернуть машину без штрафа.