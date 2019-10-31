Едущий по воде DeLorean поступил в продажу

Судно на воздушной подушке в виде DeLorean DMC-12 выставлено на торги в аукционном доме. Последняя сделанная ставка равна 6 666 долларам (427 тысяч рублей).

За эту цену предлагается приобрести самоотверженную работу одного человека на протяжении пяти лет и, возможно, самый драматический способов езды по воде.

Житель Сан-Франциско Мэтт Рисе создал СВП DeLorean, используя чертежи из популярного комплекта дизайна UH-13PT.

Пенопластовый корпус обеспечил плавучесть. Остальная часть построена из комбинации прессованной древесины и стекловолокна. Кузов в духе DeLorean соответствует масштабу оригинального автомобиля и оснащен рабочими фарами и дверьми в форме крыла чайки.

Фасадный лакокрасочный материал имитирует матовый корпус из нержавеющей стали настоящего DeLorean, а юбка на воздушной подушке изготовлена из полупрозрачного материала. Это помогает развить иллюзию о том, что тело DeLorean «летит» без поддержки над водной гладью.

24-дюймовый тяговой вентилятор приводит машину в движение по воде. Его работу обеспечивает 2-цилиндровый мотор мощью в 23 л.с. Пусть это и не V6, как в оригинальном автомобиле, но расположен он также сзади.

Максимальная скорость судна составляет 31 милю в час (50 км/ч), которых явно не хватает для достижения каноничных 88 миль в час. Так что «назад в будущее» на такой машине вернуться не получится.