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Специалисты дали рекомендации по подготовке авто к зиме 

Профиль 14 часов назад
Специалисты дали рекомендации по подготовке авто к зиме
Фото: РИА Новости
Эксперты Auto.ru рассказали, на что стоит обратить внимание при подготовке автомобиля к зиме. Среди основных негативных факторов, которые могут отрицательно сказаться на состоянии авто, специалисты отметили морозы, резкие перепады температур, лед, сугробы на обочинах и различные реагенты.
Одной из главных задач является смена летних шин на зимние. Эксперты советуют «переобуваться», не дожидаясь снегопадов, когда средняя дневная температура воздуха падает ниже +7 градусов. Ставить ли шины с шипами или без — это уже вопрос вкуса и условий эксплуатации. Согласно общим рекомендациям, шипы нужны там, где дороги постоянно покрыты льдом и снегом, а нешипованные покрышки больше подойдут для регионов с мягким климатом и крупных городов, поскольку их улицы обычно тщательно чистят. При этом обязательным условием является то, чтобы все четыре колеса были одинаковые.
Еще один важный фактор — обзорность. Если лобовое стекло автомобиля имеет трещины, то его лучше заменить. По словам экспертов, из-за контраста температур трещины могут резко увеличиться. Если это произойдет на трассе, риск опасной дорожной ситуации возрастет в несколько раз. Также следует обратить внимание на обогрев стекла. Если он неисправен, стекло не только обмерзнет снаружи, но и запотеет внутри, что также чревато последствиями.
Помимо этого, стоит обратить внимание на «дворники». Если они довольно изношены, лучше купить новые, поскольку на зимней и грязной дороге ездить с ними небезопасно. Стеклоомыватель тоже должен быть исправен и заправлен «незамерзайкой», напоминают специалисты.
Также не следует пренебрегать антикоррозийной обработкой, поскольку повышенная влажность и реагенты резко активизируют процессы коррозии. Еще один важный момент подготовки кузова к зиме — обработка силиконовой смазкой дверных уплотнителей. В противном случае после оттепели или неудачной мойки они могут просто примерзнуть. То же самое стоит сделать с дверными замками, особенно личинками ключей, дабы не нагревать ключ зажигалкой и не «отливать» замки кипятком на морозе.
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Автоновости
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