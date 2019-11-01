Во сколько в РФ обойдется подготовка авто к зиме

Стало известно, во сколько обойдется подготовка автомобиля к зиме в разных регионах России

Стало известно, сколько автомобилистам обойдется шиномонтаж и замена комплекта «резины» в разных регионах России. Как оказалось, наиболее дешево услуга будет стоить в Новосибирске и Краснодаре. Статистические данные были собраны с более 600 компаний, однако стоимость не сильно различается.

Замена шин в специлизированной мастерской. Большинство водителей предпочитают производить замену шин самостоятельно, однако эксперты советуют обращаться за услугами к мастерам. Стоимость такой услуги обойдется владельцам транспортных средств в сумму от 850 до 1400 рублей за комплект шин R12-14, это самый маленький размер комплекта.

Примечательно, что шиномонтаж по сезонам не сильно различается по цене в городах-миллионниках и других регионах страны, а услуги эвакуатора в среднем обходятся жителям больших городов на 1000-2500 рублей дороже.

Цены на шиномонтаж по регионам. Согласно статистике, в регионах замена шин на шипованную "резину" в среднем обойдется владельцам автомобилей в 850 рублей в Новосибирске и Краснодаре, на 50 рублей дороже — в Самаре. Также были опубликованы цены в других регионах:

В Санкт-Петербурге за услугу попросят 1350 рублей

В Екатеринбурге — 1200 рублей

В Москве — придется отдать 1400 рублей

Во Владивостоке — 1200 рублей

В больших городах высокую стоимость услуг мастеров эксперты объяснили показателями общих цен, как и во Владивостоке, где также стоимость продуктов и вещей выше среднероссийских показателей.

Мобильный шиномонтаж. Услуги подготовки автомобилей к зиме достаточно популярны, а чтобы не стоять в очередях, компании предлагают вызвать специалиста по месту необходимости. Средняя стоимость услуги по России составляет от 1500 до 2000 рублей, а за выезд специалисту придется доплатить еще 500-700 рублей.

В Краснодаре вызов автомеханика обойдется автомобилистам в 1400 рублей, в Новосибирске — на 100 рублей больше. Дороже всего заплатить придется жителям Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Москвы, где за это попросят 2 тысячи рублей.

Чаще всего услугой автосервиса по вызову пользуются москвичи и жители Санкт-Петербурга, там больше компаний, предоставляющих подобные методы помощи, а некоторые организации и вовсе меняют шины только при вызове на дом. Учитывая загруженность мегаполисов, а также постоянные пробки, жители столицы предпочитают получить помощь автослесаря или механика возле офиса или дома. Так как заработные платы наиболее высоки именно в Москве, там россияне могут без проблем себе позволить это.

Итог. Стало известно, сколько автомобилистам придется заплатить за "переобувку" авто перед зимним периодом. Учитывая, что производится замена в сервисе, эксперты подсчитали, где помощь специалистов обойдется наиболее дешево.

Так, в Новосибирске и Краснодаре услуга обойдется всего в 850 рублей, тогда, как в Москве и городах-миллионниках придется отдать почти в 2,5 раза больше.