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Во сколько обойдется подготовка авто к зиме 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Во сколько в РФ обойдется подготовка авто к зиме
Фото: ТАСС
Эксперты издания Car.ru выяснили, во сколько российским автомобилистам обходится подготовка машин к зиме в разных регионах страны. За основу исследования были взяты цены на шиномонтаж.
Автор статьи отмечает, что данные были собраны с более, чем 600 компаний по всей стране. В результате оказалось, что самые доступные шиномонтажки представлены в Новосибирске и Краснодаре: там «переобуть» машину можно в среднем за 850 рублей. 900 рублей берут шиномонтажники в Самаре, 1200 рублей — в Екатеринбурге и Владивостоке. Дороже всего замена летней резины на зимнюю обходится жителям столиц: в Санкт-Петербурге — 1350 рублей за один автомобиль, в Москве — 1400 рублей. При этом эксперты подчеркивают, что речь идёт о комплекте шин R12-14. Соотвественно, чем больше диаметр, тем дороже шиномонтаж.
По мере того, как в преддверии зимы вырастают очереди к автомастерским, увеличивается спрос на так называемый «выездной шиномонтаж»: специалист «переобувает» автомобиль в любом удобном для владельца месте. Дешевле всего услуга стоит в Краснодаре — 1400 рублей, в Новосибирске — 1500 рублей. В Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве выезд автомеханика «на дом» обходится в 2000 рублей.
Ранее как сообщал «Рамблер», эксперты перечислили несколько опций в дорогих автомобилях, которые сбоят зимой. В список попали: датчик давления в шинах, который может заклинить в мороз; электромеханический стояночный тормоз, который «намертво» застывает после мойки; а также панорамная крыша, которая может треснуть от перепада температур и осыпаться на водителя и пассажиров.
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Теги:
Автоновости
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