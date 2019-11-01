Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Две модели Volkswagen в России стали доступнее 

Car.ru 2 часа назад
Две модели Volkswagen в России стали доступнее
Фото: Car.ru
По данным портала «Цена Авто» на различные комплектации двух моделей Volkswagen — Amarok и Tiguan — понизилась цена.
У модели Amarok на 273 тысячи подешевела комплектация Highline с 258-сильным дизельным V6 объемом 3,0 литра и «автоматом». Теперь его цена составляет 3,47 миллиона рублей. Снижение цены составило 7,3%.
Car.ru
Ценники других комплектаций автомобиля остались нетронутыми. Так, базовая сборка Trendline с механической 140-сильным дизельным мотором объемом 2,0 литра стоит тех же 2,5 миллиона рублей. За топовую Aventura все еще просят 3,98 миллиона рублей. За эти деньги новый владелец получит автоматическую коробку и 3,0-литровый шестицилиндровый «дизель» мощностью 258 л.с.
Tiguan в полноприводной комплектации Sportline, на которой установлен 2,0-литровый бензиновый движок на 180 лс. и «робот» DSG, стоит теперь 2,47 миллиона рублей. Это дешевле на 50 тысяч рублей, то есть на 2%.
Сборки OFFROAD с полным приводом в большинстве своем подешевели на 60 тысяч рублей. Их цены стартуют с отметки в 1,77 миллиона рублей за бензиновую 1,4-литровую 150-сильную версию с механической коробкой. За 2,0-литровый мотор на 180 л.с. придется заплатить 1,85 миллиона рублей.
Значительнее всего подешевела сборка Connect, под капотом которой находятся роботизированная коробка и 1,4-литровый бензиновый двигатель на 150 л.с. За передний привод теперь просят 1,75 миллиона рублей, а за полный — 1,85 миллиона.
За прошедшую часть года VW продали в России 81,5 тысяч единиц автомобилей, показав рост в 2% относительно прошлогоднего периода.
Видео дня. Авто с иностранными номерами не избегут штрафов
Car.ru: последние новости
Дмитрий Медведев одобрил строительство платной автодороги из Москвы в Казань Дмитрий Медведев одобрил строительство платной автодороги из Москвы в Казань Едущий по воде DeLorean поступил в продажу Едущий по воде DeLorean поступил в продажу Стало известно, во сколько обойдется подготовка автомобиля к зиме в разных регионах России Стало известно, во сколько обойдется подготовка автомобиля к зиме в разных регионах России
Комментарии 
Теги:
Автоновости , Volkswagen Amarok , Volkswagen
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянин погонялся с полицейскими и получил 29 штрафов
Россиянин погонялся с полицейскими и получил 29 штрафов
В смертельном ДТП с туристами спасся лишь священник
В смертельном ДТП с туристами спасся лишь священник 1
На Крымском мосту в Москве случилось ЧП
На Крымском мосту в Москве случилось ЧП 20
На алкоголь и наркотики водителей проверят по-новому
На алкоголь и наркотики водителей проверят по-новому
Chevrolet показала первые изображения нового Blazer
Chevrolet показала первые изображения нового Blazer
Видео
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
00:29
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
ДТП
Авария с маршруткой в Твери попала на видео
00:22
Авария с маршруткой в Твери попала на видео
ДТП
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Какая резина лучше всего тормозит на зимней дороге
03:24
Какая резина лучше всего тормозит на зимней дороге
Автоновости
Артистки погибли по дороге на фестиваль
00:42
Артистки погибли по дороге на фестиваль
ДТП Статьи
Байкерша сняла свое падение на скорости 180 км/ч
01:41
Байкерша сняла свое падение на скорости 180 км/ч
ДТП
Погоня полицейских за пьяным водителем попала на видео
00:44
Погоня полицейских за пьяным водителем попала на видео
ДТП
Танк проехался по городу и врезался в легковушку
00:19
Танк проехался по городу и врезался в легковушку
ДТП
Назван новый метод борьбы с недоливом на АЗС
04:28
Назван новый метод борьбы с недоливом на АЗС
Бортжурнал Другое
Автоледи переехала сама себя
01:09
Автоледи переехала сама себя
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение