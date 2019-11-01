Две модели Volkswagen в России стали доступнее

По данным портала «Цена Авто» на различные комплектации двух моделей Volkswagen — Amarok и Tiguan — понизилась цена.

У модели Amarok на 273 тысячи подешевела комплектация Highline с 258-сильным дизельным V6 объемом 3,0 литра и «автоматом». Теперь его цена составляет 3,47 миллиона рублей. Снижение цены составило 7,3%.

Car.ru

Ценники других комплектаций автомобиля остались нетронутыми. Так, базовая сборка Trendline с механической 140-сильным дизельным мотором объемом 2,0 литра стоит тех же 2,5 миллиона рублей. За топовую Aventura все еще просят 3,98 миллиона рублей. За эти деньги новый владелец получит автоматическую коробку и 3,0-литровый шестицилиндровый «дизель» мощностью 258 л.с.

Tiguan в полноприводной комплектации Sportline, на которой установлен 2,0-литровый бензиновый движок на 180 лс. и «робот» DSG, стоит теперь 2,47 миллиона рублей. Это дешевле на 50 тысяч рублей, то есть на 2%.

Сборки OFFROAD с полным приводом в большинстве своем подешевели на 60 тысяч рублей. Их цены стартуют с отметки в 1,77 миллиона рублей за бензиновую 1,4-литровую 150-сильную версию с механической коробкой. За 2,0-литровый мотор на 180 л.с. придется заплатить 1,85 миллиона рублей.

Значительнее всего подешевела сборка Connect, под капотом которой находятся роботизированная коробка и 1,4-литровый бензиновый двигатель на 150 л.с. За передний привод теперь просят 1,75 миллиона рублей, а за полный — 1,85 миллиона.

За прошедшую часть года VW продали в России 81,5 тысяч единиц автомобилей, показав рост в 2% относительно прошлогоднего периода.