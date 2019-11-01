Россияне начали скупать подержанные люксовые автомобили

За девять месяцев 2019 года россияне скупили 1,47 тыс. автомобилей сегмента luxury с пробегом, что на 6,9% выше, чем в прошлом году.
При этом, как сообщалось ранее, продажи новых дорогих авто рухнули на 33% — за сентябрь дилеры по всей России реализовали только 85 таких автомобилей.
Самыми популярными среди подержанных авто люкс-сегмента стали модели британской марки Bentley, выяснили аналитики "Автостата". На долю марки приходится более 35% продаж, что равно 518 реализованным экземплярам.
Несильно отстает модель Mercedes Maybach S-Class с показателем 505 шт. Третье место занимает итальянская Maserati, куда менее популярная на "вторичке" — ее результат составил только 188 машин.
Новых владельцев также нашли 135 автомобилей марки Rolls-Royce, 57 экземпляров Lamborghini, 48 Ferrari и 23 Aston Martin.