Россияне начали скупать подержанные люксовые автомобили

Россияне стали скупать подержанные люксовые автомобили

За девять месяцев 2019 года россияне скупили 1,47 тыс. автомобилей сегмента luxury с пробегом, что на 6,9% выше, чем в прошлом году.

При этом, как сообщалось ранее, продажи новых дорогих авто рухнули на 33% — за сентябрь дилеры по всей России реализовали только 85 таких автомобилей.

Самыми популярными среди подержанных авто люкс-сегмента стали модели британской марки Bentley , выяснили аналитики "Автостата". На долю марки приходится более 35% продаж, что равно 518 реализованным экземплярам.