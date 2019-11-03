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Британский автомобиль установил новый рекорд скорости 

Car.ru + ещё 3 1 час назад
Британский автомобиль установил рекорд скорости
Фото: car.ru
Разработчики британского автомобильного проекта реактивной модели Bloodhound LSR, оснащенной мотором Eurofighter Typhoon, смогли развить рекордную скорость за все время существования разработок.
Отметим, что проект существует уже на протяжении 11 лет. Но, несмотря на это, только сейчас создатели смогли получить рекордную скорость во время тестовых испытаний, равную 1 200 километров в час.
Напомним, пилот автомобиля Энди Грин более 20 лет назад уже развивал максимальную скорость равную 1 227,9 километров в час по суше. Но, при этом, он был уверен, что благодаря дополнительной модернизации можно превысить данный показатель до еще более значительных цифр.
Создатели реактивной машины уверены, что в конце 2020 года на очередных испытаниях, им все же удастся побить установленный рекорд, так как сейчас они уже достаточно приблизились к нему. По предварительным данным, на данном реактивном автомобиле планируют развить скорость более 1 600 километров в час.
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Теги:
Автоновости , Энди Грин
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