Infiniti обновила информационно-развлекательную систему

Infiniti наконец-то выпустила новое поколение фирменной информационно-развлекательной системы InTouch, которое отличается более современным интерфейсом, умеет раздавать Wi-Fi, а также поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.

Новое поколение информационно-развлекательной системы доступно для автомобилей Infiniti, начиная с 2020 модельного года: его можно будет найти в свежих версиях моделей QX50 и QX80. Интерфейс «мультимедийки» сохранил два сенсорных экрана, но теперь, судя по фотографиям, он получил симпатичную и гораздо более современную графику. InTouch теперь умеет раздавать Wi-Fi на семь устройств, а при помощи беспроводного сетевого подключения система может обновляться.