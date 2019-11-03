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Infiniti обновила информационно-развлекательную систему 

Motor.ru + ещё 3 10 часов назад
Infiniti обновила информационно-развлекательную систему
Фото: Motor
Infiniti наконец-то выпустила новое поколение фирменной информационно-развлекательной системы InTouch, которое отличается более современным интерфейсом, умеет раздавать Wi-Fi, а также поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.
Новое поколение информационно-развлекательной системы доступно для автомобилей Infiniti, начиная с 2020 модельного года: его можно будет найти в свежих версиях моделей QX50 и QX80. Интерфейс «мультимедийки» сохранил два сенсорных экрана, но теперь, судя по фотографиям, он получил симпатичную и гораздо более современную графику. InTouch теперь умеет раздавать Wi-Fi на семь устройств, а при помощи беспроводного сетевого подключения система может обновляться.
Появилась и интеграция c Apple CarPlay и Android Auto. Модели с навигационной системой получат доступ к трёхмерным картам и приложениям Google -— для России, правда, более актуальна возможность выводить «Яндекс. Навигатор» через смартфон на экран мультимедийной системы. Более мощный процессор обещает Infiniti InTouch более быстрый отклик на команды пользователя, а новый модуль Bluetooth гарантирует более надёжное соединение. Наконец, современный микрофон улучшает звукопередачу телефонных разговоров и голосовых команд.
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Теги:
Автоновости , Apple , Google
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