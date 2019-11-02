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Российские водители рассказали, что их больше всего раздражает на дорогах 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Водители рассказали, что их раздражает на дорогах
Фото: © Fotolia / 06photo
Бездумная парковка, несоблюдение рядности и "игра в шашки" больше всего раздражает водителей в России, следует из исследования онлайн-сервиса обслуживания автомобилей Uremont, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Компания составила рейтинг раздражающих факторов, опросив свыше 5 тысяч мужчин и женщин в возрасте от 18 до 55 лет, имеющих личные автомобили и пользующихся ими. На вопрос: "Что вас больше всего раздражает в поведении на дорогах других автомобилистов?" было предложено семь вариантов ответа.
"Больше всего российских автовладельцев раздражает, когда другие водители неправильно паркуются (33,6% респондентов — ред.), не соблюдают "рядность" (21,8% — ред.) или обгоняют соседние машины, "играя в шашки" (15,6% — ред.)", — говорится в исследовании.
Еще 10,6% опрошенных отметили, что раздражаются, когда другие водители сигналят просто так, столько же выбрали вариант ответа "когда не уступают каретам "скорой". Громкая музыка, которую слышно в автомобилях по соседству, неприятна 2,7% респондентов.
"Опрос показал, что большинство россиян беспокоят на дорогах по-настоящему опасные (как обгоны ради нескольких минут выгоды) и эгоистичные вещи (парковка). Это хороший тренд, который мотивирует автомобилистов быть внимательнее к окружающим, а значит, ситуация на дорогах будет только улучшаться. Приходит время осознанного вождения", — приводятся в исследовании слова основателя Uremont Артура Терисаяна.
Uremont — проект Национальной технологической инициативы (НТИ) с 2017 года. Включен в направление "Телематические информационные системы" рынка НТИ "Автонет". Проект одобрен рабочей группой для масштабирования в рамках реализации соответствующей дорожной карты.
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Теги:
Автоновости , Бортжурнал , ДТП , РИА Новости
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